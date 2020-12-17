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أخبار العالم

بايدن يرشح سيدة من السكان الأصليين لمنصب وزير الداخلية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:56 م
ديب هالاند
ديب هالاند
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، ترشيح النائبة عن الحزب الديمقراطي ديب هالاند، لقيادة وزارة الداخلية، لتصبح أول سيدة من السكان الأصليين تتولى المنصب. 

ووفقًا لـ"رويترز"، أصبحت النائبة الأمريكية البالغة من العمر 60 عاما من ولاية نيو مكسيكو، الخيار الأفضل لـ بايدن لتولي منصب وزيرة الداخلية، ليكون هذا التعيين تاريخيا حيث يجعلها أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.

وحسب الوكالة، سيعطي هذا المنصب لها سلطة على وزارة يعمل فيه أكثر من 70 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكان الأمريكيون الأصليون شنوا حملة ضغط على الرئيس جو بايدن، لصنع التاريخ من خلال اختيار واحد منهم لقيادة وزارة الداخلية التي تشرف على القبائل.

فيما قالت هالاند، إن اختيار أحد من الأمريكيين الأصليين لمنصب الداخلية كانت أخبارًا جيدة، معربة عن سعادتها بأن تكون بتقدم بلدها في مثل هذه الأفكار.

كما يعد قرار بايدن بتعيين هالاند لوزارة الداخلية بمثابة معنى عميق بالنسبة لـ 1.9 مليون من الأمريكيين الأصليين الذين غالبًا ما يتأثر تعليمهم ورعايتهم الصحية بقرارات الوزارة.
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