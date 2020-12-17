علاج التهاب اللثة بأكثر من طريقة وأفضل الأدوية لوقف النزيف فى الحال

علاج التهاب اللثة، يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام اللثة ويرجع ذلك للعديد من الأسباب ويبحثون هنا وهناك عن أفضل علاج لالتهاب اللثة.

علاج التهاب اللثة

ذكر موقع "timesofindia" بعض الطرق السهلة والعلاجات المنزلية للحفاظ على صحة الأسنان .

- لتجنب تكون البلاك والنزيف ، من المهم تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل صحيح مرتين في اليوم، قد يؤدي تنظيف أسنانك بسرعة إلى تراجع اللثة، ورائحة الفم الكريهة، ولتجنب هذه المشاكل الأساسية ، من المهم تعلم تقنية تنظيف الأسنان الصحيحة، حرك فرشاة الأسنان برفق في حركات دائرية لإزالة البلاك وتنظيف أسنانك لمدة دقيقتين على الأقل.

- يساعد الشطف بغسول الفم بعد غسل الأسنان على تبييض أسنانك وإزالة البكتيريا من فمك، ويزيل الجير العالق ، البلاك ويمنع التهاب اللثة ، وهو مرض اللثة في مرحله المبكرة، يمكنك استخدام غسول الفم للحد من نمو البكتيريا في الفم.

- شرب كميات كافية من الماء يوميًا مهم لجسمك بما في ذلك صحة أسنانك، إن تناول كمية كافية من السوائل يشطف فمك ويساعد على إزالة البكتيريا الضارة، يمكن أن يقلل من خطر تسوس الأسنان ويعزز إنتاج اللعاب.

- يحتوي فيتامين سي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحافظ على صحة اللثة وقوة أسنانك، يمكن أن يساعد تناول الفواكه الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الطماطم والبرتقال في الحفاظ على صحة أسنانك خلال هذا الوقت.

- إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان ، استخدم القرنفل للتخفيف، خذ 2-3 فصوص وضعها على السن مباشرة مما يسبب الألم، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات ومضادات الأكسدة والمخدرة الموجودة في القرنفل على علاج ألم الأسنان على الفور، يمكنك أيضًا فرك زيت القرنفل على لثتك وأسنانك.

- لتهدئة اللثة الحساسة ، يعتبر شاي النعناع علاجًا منزليًا فعالًا، ضع كيس الشاي في ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم اتركه يبرد، ضعه على المنطقة المصابة عندما يكون الجو دافئًا قليلًا، يمكنك أيضًا وضع كيس الشاي والفريزر وفعل الشيء نفسه، هذا أيضًا فعال عندما تعاني من نزيف في اللثة.

أسباب التهاب اللثة

وأكد الدكتور نور الدين مصطفى، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لـ التهابات اللثة هي إهمال المريض في أسنانه، حيث ان عدم غسل الأسنان، والامتناع عن المضمة بشكل صحيح، وعدم استخدام الخيوط الطبية للتخلص من بقايا الأطعمة، مما يؤدي إلى تراكمات الأطعمة التي تؤدي إلى تراكم البكتيريا وحدوث التهابات اللثة.



وأضاف أنه في حال كان الشخص يعتني بأسنانه ويقوم بغسلها باستمرار، ولكن اللثة تنزف دم فهو يجب أن ينتبه إلى الفرشاة التي يستخدمها فهي إذن غير مناسبة له لنوعية اللثة، أو نوعية أسنانه حيث أن الشخص يجب أن يعي أن هناك ٣ أنواع من فرشاة الأسنان، ويختار المناسبة لنوعية اللثة والأسنان، حيث ان الطبيب افضل من يحدد هذا الأمر.

أعراض التهاب اللثة

قال الدكتور نور الدين مصطفى، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن التهابات اللثة من أكثر الأمراض شيوعا بين الأشخاص.

كشف "نور"، خلال استضافته ببرنامج "استشارة" على موقع صدى البلد الإخباري، عن أسباب التهاب اللثة التى تتمثل فى:

-عدم إزالة الجير كل ستة أشهر، حتى إذا كنت تهتم بغسل الأسنان.

-التسوس وتراكم الأكل

-التركيبات الخاطئة

-نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين C.

وأضاف عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن هناك بعض الأعراض التى تؤكد أنك مصاب بالتهاب اللثة وعليك التوجه إلى الطبيب إذا ظهرت، وهى الإحمرار الشديد لمنطقة اللثة والنزيف ووجود حرارة فى هذه المنطقة

علاج التهاب اللثة

طرق علاج التهابات اللثة تعتمد على الالتزام بجلسات تنظيف الاسنان وإزالة الجير والزوائد، بالإضافة إلى أن المريض يجب أن يعرف جيدًا كيف يهتم بأسنانه، وفقًا لطبيعته وطبيعة أسنانه التي يصفها طبيب الأسنان، حيث ان الإهتمام باللثة هي أهم قاعدة في الحفاظ على الأسنان، حيث ان مشاكل اللثة له تأثير كبير على الأسنان، ويمكن ان تؤدي إلى فقدان الأسنان.

علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل

لتهدئة اللثة الحساسة ، يعتبر شاي النعناع علاجًا منزليًا فعالًا، ضع كيس الشاي في ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم اتركه يبرد، ضعه على المنطقة المصابة عندما يكون الجو دافئًا قليلًا، يمكنك أيضًا وضع كيس الشاي والفريزر وفعل الشيء نفسه، هذا أيضًا فعال عندما تعاني من نزيف في اللثة.

أدوية علاج التهاب اللثة والأسنان

تتعرض اللثة للإصابة بمشكلات صحية عديدة لذا يجب فحصها وتشخيصها جيدا للتمكن من اختيار أدوية لعلاج نزيف اللثة بشكل فعال وسريع ومن هذه المشكلات التهاب اللثة التقرحي الحاد الذي ينبغي علاجه فورا.

ويجب أن يختار المريض أدوية لعلاج نزيف اللثة تناسب حالته حيث توجد قائمة كبيرة من المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأنواع مختلفة من غسول الفم وللتمكن من ذلك نعرض لكم نبذة مختصرة عن كل منها.

مضادات حيوية



قد يوصى بالعلاج بالمضادات الحيوية، مثل ميترونيدازول أو أموكسيسيلين، و عادة ستتناولها لمدة 3 أيام، مع العلم أن دواء أموكسيسيلين غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية من البنسلين.

أما الميترونيدازول فيتفاعل مع الكحول مما يجعلك تشعر بتوعك شديد ويجب ألا تشرب الكحول أثناء تناول الميترونيدازول ولمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من العلاج.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى للميترونيدازول والأموكسيسيلين الشعور بالغثيان والقيء والإسهال.





المسكنات



الباراسيتامول والإيبوبروفين هي المسكنات الأكثر شيوعا وصفه، كما أنها متوفرة بدون وصفة طبية من الصيدليات، قد تساعد في تقليل الألم وعدم الراحة، لكن الباراسيتامول والإيبوبروفين ليسا مناسبين للجميع ، لذا اقرأ تعليمات الشركة المصنعة قبل تناولهما.

غسول الفم



يمكن وصف غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين أو بيروكسيد الهيدروجين لعلاج نزيف اللثة التقرحي الحاد وتتوفر بعض أنواع غسول الفم بالكلورهيكسيدين دون وصفة طبية ، على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة مثل غسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين.

يجب عليك دائمًا قراءة التعليمات قبل استخدام غسول الفم ، وقد تحتاج بعض الأنواع إلى التخفيف في الماء قبل استخدامها.

علاج التهاب اللثة الحاد

طرق علاج نزيف اللثة في المنزل



ماء مالح

تعد المضمضة بالماء المالح من أبرز طرق العلاج المنزلي لتجفيف البكتيريا، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من محلول الماء المالح ، ويقترح عليك إضافة مكونين آخرين: صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين، فإنها تساعد في تدمير البكتيريا وتنظيف المنطقة.

اصنع مزيجًا بنسبة 50/50 من الملح وصودا الخبز ثم اغمس فرشاة أسنانك في بيروكسيد الهيدروجين وقم بتدليك لثتك وتنظيف أسنانك حيث تساعد المياه المالحة في تهدئة بعض الأنسجة ، ولكن عليك توخي الحذر عند مرضى ارتفاع ضغط الدم كما أن الماء شديد الملوحة يمكن أن يهيج أنسجة الفم ، لذا ابدأ بكمية صغيرة.

سحب الزيت



كان هناك الكثير من النقاش في السنوات الأخيرة حول الفوائد الصحية المحتملة لممارسة قديمة تُعرف باسم سحب الزيت يتضمن حشو الزيت في فمك لفترة من الوقت لعلاج الحالات التي تتراوح من الصداع النصفي إلى مرض السكري ويستخدمه البعض للمساعدة في نزيف اللثة.



تقول جمعية طب الأسنان الأمريكية أنه لا يوجد دليل كافٍ لدعم استخدام سحب الزيت لعلاج التهاب اللثة، ومع ذلك ، تظهر بعض الدراسات أنه قد يكون هناك فوائد.

لسحب الزيت ، يشطف الكثير من الناس بزيت صالح للأكل مثل السمسم أو الزيتون أو جوز الهند أو عباد الشمس لمدة تتراوح من 1 إلى 20 دقيقة.

هذه المعلومات الواردة بالتقرير لاتغني عن زيارة الطبيب فهو الشخص الوحيد القادر على معرفة تفاصيل المشكلة التى تعاني منها وتحديد العلاج الأفضل لحالاتك واحرص دائما على اللوجء للأطباء ذوي الكفاءة والخبرة.

المصدر : موقع webmd

العلاجات المنزلية لنزيف اللثة