نائب ترامب وزوجته يتلقيان لقاح كورونا.. غدا

أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مياك بينس، حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صباح غد الجمعة.





فيما قال بيان صادر عن البيت الأبيض: "سيحصل نائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، على لقاح كورونا أمام الشعب الأمريكي".





وأضاف البيان: "وسينضم إلى نائب الرئيس بنس والسيدة الثانية بنس الجراح جيروم آدامز، الذي سيحصل أيضًا على اللقاح. وذلك داخل جدران البيت الأبيض".





وأعلن مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بريت جيروير، عن شحن 7.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الولايات في الأسبوع المقبل، في حالة منحه ترخيص الاستخدام الطارئ.





ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن جيروير: "اليوم، يمكن أن نقول ما لم نقله من قبل، فإن نهاية الجائحة بدأت تظهر في الأفق"، وذلك مع الموافقة على استخدام لقاحين، هما فايزر وموديرنا.





وتابع المسئول الأمريكي: "إذا تم منح لقاح موديرنا حق الاستخدام الطارئ، سيتم شحن 7.9 مليون جرعة على متن سفينة شحن إلى الولايات الأسبوع المقبل".





وكانت الصحة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إرسال 2 مليون جرعة من لقاح فايزر، و 5.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأسبوع المقبل إلى الولايات الأمريكية، في حالة إجازة استخدام لقاح موديرنا.



