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حوادث

إصابة 5 من أفراد أسرة بوعكة صحية لتناولهم وجبة فاسدة بالغربية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 م
تسمم
تسمم
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احمد علي
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الخميس بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم بمدينة السنطة في محافظة الغربية.


وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة إدعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.

وتبين من المعاينة الأولية وصول علي عبدالوهاب الفخراني ٤٣ سنة وعزة الحسيني عبد الله ٤٠ سنة ومحمد علي الفخراني ١٨سنة وندى علي الفخراني ١٦سنه وأحمد علي الفخراني ١٤سنة إلى مستشفى طنطا الجامعي و جارى عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

حُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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