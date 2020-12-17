ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أسستها حفيدة عقبة بن نافع.. أقدم جامعة في العالم تعمل دون انقطاع منذ 1160 عاما

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
حسام الفقي
تعد جامعة القرويين بمدينة فاس في المغرب أقدم جامعة في العالم مازالت تعمل حتى الآن، حسب اليونسكو، شيدت عام 859 ميلادي، وتخرج فيها كثير من رموز الدين والعلوم والأدب العربي، كما تعتبر الجامعة أول مؤسسة علمية أنشأت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم  وهي أقدم ثاني جامعة في العالم، وهي حتى الآن عاملة بدون انقطاع ويأتي إليها الطلاب الوافدون من جيمع أنحاء العالم.

ومن أبرز مواصفات الجامعة مكتبتها التي تضم أنفس وأقدم الكتب في العالم. وستفتح المكتبة أبوابها من جديد هذا العام بعد أعمال الترميم.

فاطمة بنت محمد الفِهْرية القرَشية هي امرأة مسلمة عربية لقبت بأم البنين تعود أصولها إلى ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان، حيث أسست مع شقيقتها مريم الفهري جامعة القرويين في المغرب عام 859 م، وتعد من أولى الجامعات في العالم. 


بدأت الجامعة بعد بناء الجامع مباشرة على شكل دروس وحلقات علم تعقد فيه في مدينة فاس المغربية تعد جامعة القرويين أيضا أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم.

ويظل الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركزا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة الألف سنة ودرس فيها العديد ومنهم موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في جامعة القرويين.

ودرس فيها الكثير ممن نبغوا في علوم كثيرة منها اللغة العربية والطب، وأحمد بن محمد بن عثمان الشهير بابن البناء، وهو أشهر رياضي في عصره، ومن العلماء الذين أقاموا بفاس ودرسوا بجامعتها ابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع ولسان الدين بن الخطيب وابن عربي وابن مرزوق.

تخرج فيها علماء الغرب، وبقي الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركزًا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة الألف سنة ومنهم
 سيلفستر الثاني (غربيرت دورياك)، الذي شغل منصب البابا من عام 999 إلى 1003م، ويقال أنه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبا الأعداد العربية موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي الذي قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في جامعة القرويين
والفقيه المالكي أبو عمران الفاسي فقيه وحافظ ومحدث وأصولي مالكي ومن أبرز أعلام هذا المذهب، ترك أثرا كبيرا في تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط، حيث أسهم في إحداث تغييرات جذرية في انتماءات بلاد المغرب الفكرية والمذهبية، ونصبت منه زعيمًا شعبيًا تبنى مبادرة إصلاحية، والتي تُوجتْ بظهور الحركة المرابطية، والذي مثل فيها أبو عمران دور العقل المدبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يلتقى عددًا من العلماء المصريين بالجامعات اليابانية

دعم غير مسبوق من التعليم العالي للباحثين المصريين.. وتؤكد: نفتخر بعلمائنا فى قائمة الأفضل على مستوى العالم.. ومصر حققت خطوات كبيرة في تطوير وتحديث المنظومة

لـ طلاب القاهرة.. تفاصيل المسابقات الـ أون لاين وكيفية المشاركة بها.. وموعد انتهاء امتحانات الميد تيرم

اهتمام واسع من التعليم العالي بمنظومة البعثات والمصريين بالخارج.. عبد الغفار: متابعة الرئيس للمبعوثين تعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي

عارضها الاحتلال وأيدتها الحركة الوطنية.. جامعة القاهرة تاريخ من السياسة والعلم

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين: الأهلي تلقى عرضا أوروبيا ضخما لـ بيع علي معلول

خرجت الخميس الماضي ولم تعد| اختفاء عروس بنها بعد زواجها بـ15 يوما

الصحة تزف بشرى بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر

أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الملغي أمام الزمالك فى الدوري تسلل

أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي حققوا فوزا مستحقا على الزمالك

عودة العمرة قريبًا.. شركات السياحة تزف بشرى للمصريين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

بالريال السعودي .. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

بعد إصابتها بكورونا.. أجرأ إطلالات دانا حمدان