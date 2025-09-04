قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
اقتصاد

وزير البترول يبحث التعاون مع شركات التعدين والغاز في غرب أستراليا

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم

 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في غرب أستراليا بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، أثناء مشاركته ، في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under بمدينة بيرث بأستراليا. 

بحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع التعدين، بالاستفادة من الخبرات الأسترالية الرائدة والتعاون في إعداد الدراسات الفنية و دراسات الجدوى لمشروعات مشتركة ، و تشجيع شركات غرب أستراليا على  الاستثمار في مصر.

 

 كما ناقش اللقاء نقل الخبرات التشريعية لتشجيع وجذب الشركات الناشئة في مجال التعدين ، علاوة على التعاون في مجال التدريب حيث رحب الوزير الأسترالي بإستقبال كوادر مصرية للتدريب بوزارة المناجم وشركات التعدين في غرب أستراليا . 

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الإصلاحات الهادفة لجعل قطاع التعدين المصري أكثر جذباً للمستثمرين، مؤكداً أن البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الاستراتيجي يوفران مزايا تنافسية داخل قارة أفريقيا و إمكانيات تصديرية كبيرة ، وأشار إلى الفرص الواعدة خاصة بمنطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالذهب والمعادن، موجهاً الدعوة للشركات الأسترالية لزيارة مصر والاطلاع على هذه الفرص . 

 وفي سياق متصل التقي الوزير مارك أبوتسفورد، المدير التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتجارة في شركة وودسايد، والتي تُعد كبرى الشركات الاسترالية المتخصصة في استكشاف وإنتاج البترول والغاز ، حيث تناول اللقاء تطورات مشروعات الشركة الحالية في مصر بالبحر المتوسط من خلال شراكتها بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط مع شركة شيفرون، و أيضًا بمنطقة طيبة البحرية مع شركة إيني، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مناطق البحر الأحمر الجديدة المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG . 

وأكد الوزير ، على دعم الوزارة للشركات لتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف بهدف زيادة إنتاج البترول و الغاز، وذلك من خلال حزمة المحفزات التي طرحها القطاع لتشجيع الشركاء . 

و من جانبه أكد مارك أبوتسفورد التزام الشركة بخطط الحفر والتنمية بالمناطق التي تعمل بها في مصر، معربًا عن تطلع شركته لضخ مزيد من الاستثمارات . كما تطرق اللقاء لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة و الأمونيا الخضراء وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه ، كما اتفق الجانبان على أن البنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر ومن أهمها مجمعات إسالة الغاز ، وإعادة التغييز تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ديفيد مايكل المناجم البترول

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد