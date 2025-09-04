وزير البترول يبحث التعاون مع شركات التعدين والغاز في غرب أستراليا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في غرب أستراليا بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، أثناء مشاركته ، في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under بمدينة بيرث بأستراليا.

بحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع التعدين، بالاستفادة من الخبرات الأسترالية الرائدة والتعاون في إعداد الدراسات الفنية و دراسات الجدوى لمشروعات مشتركة ، و تشجيع شركات غرب أستراليا على الاستثمار في مصر.

كما ناقش اللقاء نقل الخبرات التشريعية لتشجيع وجذب الشركات الناشئة في مجال التعدين ، علاوة على التعاون في مجال التدريب حيث رحب الوزير الأسترالي بإستقبال كوادر مصرية للتدريب بوزارة المناجم وشركات التعدين في غرب أستراليا .

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الإصلاحات الهادفة لجعل قطاع التعدين المصري أكثر جذباً للمستثمرين، مؤكداً أن البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الاستراتيجي يوفران مزايا تنافسية داخل قارة أفريقيا و إمكانيات تصديرية كبيرة ، وأشار إلى الفرص الواعدة خاصة بمنطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالذهب والمعادن، موجهاً الدعوة للشركات الأسترالية لزيارة مصر والاطلاع على هذه الفرص .

وفي سياق متصل التقي الوزير مارك أبوتسفورد، المدير التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتجارة في شركة وودسايد، والتي تُعد كبرى الشركات الاسترالية المتخصصة في استكشاف وإنتاج البترول والغاز ، حيث تناول اللقاء تطورات مشروعات الشركة الحالية في مصر بالبحر المتوسط من خلال شراكتها بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط مع شركة شيفرون، و أيضًا بمنطقة طيبة البحرية مع شركة إيني، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مناطق البحر الأحمر الجديدة المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG .

وأكد الوزير ، على دعم الوزارة للشركات لتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف بهدف زيادة إنتاج البترول و الغاز، وذلك من خلال حزمة المحفزات التي طرحها القطاع لتشجيع الشركاء .

و من جانبه أكد مارك أبوتسفورد التزام الشركة بخطط الحفر والتنمية بالمناطق التي تعمل بها في مصر، معربًا عن تطلع شركته لضخ مزيد من الاستثمارات . كما تطرق اللقاء لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة و الأمونيا الخضراء وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه ، كما اتفق الجانبان على أن البنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر ومن أهمها مجمعات إسالة الغاز ، وإعادة التغييز تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.