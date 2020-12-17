أشرف الفيل ينتقد ملابس دعاء فاروق: الترتر الموجود على ملابسك حرام .. فيديو

انتقد الشيخ أشرف الفيل أحد علماء وزارة الأوقاف ملابس الإعلامية دعاء فاروق قائلا إن الترتر الموجود على ملابسها حرام لأنه زينة ملفته للنظر ولا يجوز شرعا الخروج به.





جاء ذلك خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة النهار بعنوان " اسأل مع دعاء " أثناء اختلافهما حول حكم الموسيقى وهل هي حلال أم حرام ؟ لترد دعاء قائلة: وهل يا فضيلة الشيخ لما تنظر إلى الترتر الموجود بملابس يبقى حرام ؟ ، فرد الشيخ أشرف الفيل أنا لا أنظر له لأنه حرام .





لترد دعاء فاروق قائلة: الترتر ده لو كان في ملابس راقصة سنقول حرام ولكن طالما على ملابس محتشمة فليس حرام .





وشهد البرنامج خلافا ومشادة بين الإعلامية دعاء فاروق والشيخ أشرف الفيل أحد علماء وزارة الأوقاف حول حكم الموسيقى حلال أم حرام؟.





كانت البداية اتصالا من سيدة توجهت بسؤال قائلة: أرغب في إلحاق ابني بمدرسة للموسيقى فهل هذا حرام أم حلال؟





وأجاب الشيخ أشرف الفيل قائلا: " الموسيقى حرام، وفقًا لما درسته وعلمته، واستشهد الفيل بقول الله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ " وفسر العلماء لهو الحديث بأنه الغناء والغناء لا يكون إلا بالموسيقى والمزمار ، لافتا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزمار حيث قال النبي :" إن الله الحر والحرير والمزمار " وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري .





وتحدثت الإعلامية دعاء فاروق قائلة : النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الحديث في موضع معين وليس بصفة عامة ، ليرد الشيخ أشرف الفيل قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ابدا لطالما حرم شيئا فإنه حرام في كل شيء وليس في موضع معين أو مكان محدد .





وقال الفيل : لا استطيع قول غير ما شرعه الله ولن أرجع في قراري في هذه المسألة ولو تطلب الأمر إنهاء الحلقة وأمشي .





وتدخلت الإعلامية دعاء فاروق قائلة: هل من الممكن الاتصال بهاتفك وسماع النغمة فوافق الشيخ أشرف الفيل وعندما رن هاتفه المحمول فقال لها هي حرام ولكنها نغمة الموبايل العادية ، ووعدها بتغيير هذه النغمة بعد انتهاء الحلقة .





وأضاف أشرف الفيل أن " الدُف " الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالموسيقى التي كانت منتشرة في ذلك الوقت .



