عمر ربيع ياسين يكشف آخر كواليس معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، آخر كواليس معسكر منتخب الشباب والذي يقام في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.





وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انضم لاعبان لمعسكر المنتخب والـ14 لاعبا المتواجدون في المعسكر تحول اثنان منهم للإصابة بفيروس كورونا".





وتابع: "السفير المصري في تونس يبذل قصارى جهده وهو الجندي المجهول وهو أخذ الثنائي المصاب إلى معمل تحاليل معتمد من أجل التأكد من إصابة الثنائي".





وأضاف: "اللاعبون المصابون في معسكر منتخب الشباب لا يعانون من أي أعراض للفيروس بينما يعاني بعض اللاعبين من فقدان حاستي الشم والتذوق".





وأتم: "الكابتن ربيع ياسين في الوقت الجاري غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية".