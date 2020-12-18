رأس غارب تبدأ إنارة الميادين بالطاقة الشمسية في تجربة الأولى من نوعها

فى تجربة جديدة لأول مرة فى البحر الأحمر، شاركت إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح" شمال محافظة البحر الأحمر، في العمل المجتمعي وقامت بتطوير كامل لميدان المجمع بمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر بتكلفة تجاوزت المليون جنيه.

وحرصت التصميمات التي قامت بها إحدى الشركات العاملة كمطور في الطاقة الجديدة المتجددة بميدان المجمع بغارب، على أن تكون تلك التصميمات شاهدا على امتزاج التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والذي تم تصميمه وتنفيذه بأيدي مصرية في فترة قصيرة .

من جانبه، قال المهندس فيصل عيسى، مدير الشركة، إن تطوير ميدان المجمع برأس غارب يأتي في إطار المشاركة المجتمعية مع مجلس مدينة رأس غارب، وأعمال التطوير التي تمت بالميدان جعلته متنفسا لأهل المدينة ورمزا يفتخرون به ونموذجا لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة في الإضاءة

وكان قد أشاد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مجلس مدينة رأس غارب بالدور الإيجابي الذي تقوم به الشركة، حيث قامت بتنظيم دورة تدريبية تم افتتاحها في نوفمبر الماضي لتعليم الخياطة والتطريز لسيدات مدينة رأس غارب بتمويل كامل من الشركة، بمقر جمعية الشبان المسلمين ورعاية جمعية الأسر المنتجة بالمدينة.

وشملت الدورة التدريبية لتعليم الخياطة والتطريز تعليم الفتيات علي فنون الخياطة والتطريز واختيار أفضل المتدربات ومساعدتهن علي افتتاح مشروعات خاصة بفنون التفصيل والتطريز .