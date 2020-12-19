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فيديو جراف

فيديو جراف .. محمد وبسنت قصة أشعلت السوشيال ميديا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
اثارت قصة الطفل محمد وزميلته بالفصل الدراسي بسنت اهتمام نشطاء مواقع لتواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر والتي تناولها النشطاء بطريقة ساخرة متعاطفين مع الطفل بعد ان سرد تفاصيل الخلاف الواقع بينه وبين زميله بسبب بسنت .

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور والتي ظهر فيها الطفل محمد وهو يروي تفاصيل الواقعة بينه وبين صديقة ياسين والذي اعتدى عليه بالضرب مطالبا والده بأخذ حقة .

وتبين بعد تداول قصته ان هناك عدد من المقاطع المصورة موجودة على فيسبوك وتويتر منذ أسابيع تسرد سلسلة من الحكايات والمواقف يسردها الطفل وينشرها والده بطريقة ساخرة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قصة محمد وبسنت من خلال الفيديو جراف التالي.
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