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منوعات

موقف محرج .. أب يطلب من زوجة ابنه طلبا غريبا في أول يوم بعد الزفاف .. تفاصيل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت فتاة بالغة من العمر 28 عاما، لموقف محرج للغاية صباح أول يوم لها في عش الزوجية، بعد الاحتفال بالزواج والذهاب إلى المنزل الذي لطالما كانت ترغب أن يجمعها بشريك حياتها. 

وفقا لما ورد في صحيفا " ميترو" فإن ، الشابة البالغة من العمر 28 عاما، قالت أنها فوجئت بزيارة غريبة من حماها في التاسعة صباح أول يوم زواج و ظنت أنها زيارة من أجل تقديم التهاني، و لكن يبدو أن والد زوجها لم يقصد التهنئة . 

طلب والد الزوج من الزوجة ان يأخذ جهاز التليفزيون والغلاية الكهربائية لأنه بحاجة لها وابنه وعده بعد الزواج سيعطيه جهاز التليفزيون لأن والده دفع ثمنه. 

أوضحت الفتاة أنها ظنت في البداية أنها مزحة ، ولكن بعد أن أكد لها زوجها أن والده لا يمزح و أنه بالفعل سيغادر و معه التليفزيون والغلاية الكهربائية، شعرت بالصدمة والإحراج الشديد . 

جدير بالذكر أن الفتاة أكدت أن والد زوجها لم يغادر المنزل إلا حينما قام زوجها وأحضر له التيلفزيون و الغلاية و غادر في هدوء. 
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