كان عمري 17 سنة.. كارمن سليمان : شاركت في آراب آيدول وأمي اختارت لي أغنيتي ..فيديو

كشفت المطربة كارمن سليمان الملقبة ب "نجمة العرب" من برنامج اكتشاف المواهب آرب آيدول، عن أسرار عن حياتها الشخصية والفنية، مضيفة أن عمرها 26 سنة.





وقالت كارمن سليمان خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على قناة "ON" : "مكنتش بحب اسمي وانا صغيرة ولما كبرت حبيت اسمي ووالدتي هي اللي اختارت اسمي، وهو معناه الوردة الحمراء في إسبانية، و معنى اخر وهو المطربة المشهورة في اليونان" .









وأضافت كارمن سليمان أنها شاركت في مسابقة "آراب آيدول" وعمرها 17 سنة، وقدمت وقتها أغنية خليكي بنصيحة من والدتها، لأن وقتها كانت طفلة صغيرة.



