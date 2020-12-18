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توك شو

كان عمري 17 سنة.. كارمن سليمان : شاركت في آراب آيدول وأمي اختارت لي أغنيتي ..فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:25 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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قسم التوك شو
كشفت المطربة كارمن سليمان الملقبة ب "نجمة العرب" من برنامج اكتشاف المواهب آرب آيدول، عن أسرار عن حياتها الشخصية والفنية، مضيفة أن عمرها 26 سنة.

وقالت كارمن سليمان خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على قناة "ON" : "مكنتش بحب اسمي وانا صغيرة ولما كبرت حبيت اسمي ووالدتي هي اللي اختارت اسمي، وهو معناه الوردة الحمراء في إسبانية، و معنى اخر وهو المطربة المشهورة في اليونان" .


وأضافت كارمن سليمان أنها شاركت في مسابقة "آراب آيدول" وعمرها 17 سنة، وقدمت وقتها أغنية خليكي بنصيحة من والدتها، لأن وقتها كانت طفلة صغيرة.

فاجأت المطربة كارمن سليمان الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا والمشاهدين بتقديم أغنية هندي شهيرة، بأداء رائع.

وتفاعلت أبلة فاهيتا والجمهور مع كارمن سليمان بسبب ابداع المطربة في الغناء، مع الرقصات الهندية، قائلة "ورجعنلكم تاني مع المهراجة كارمن سليمان". 
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