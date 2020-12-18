بزوغ تاريخ لأمريكا جديد.. أردوغان وبايدن

تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كثير من الإزعاج لوشنطن في السنوات الأخيرة. عندما يتولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة في أواخر يناير 2021، فإن أحد أصعب تحديات السياسة الخارجية التي التى سيواجهها . في الواقع ان مشكلة العلاقات الأمريكية مع تركيا متراكمه في العقدين الماضيين. فمن رفض أنقرة السماح للقوات الأمريكية بعبور الحدود التركية العراقية في عام 2003 ، إلى الخلافات الثنائية الحادة حول السياسة السورية خلال إدارة أوباما ، إلى استحواذ تركيا مؤخرًا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية على الرغم من عضويتها في الناتو. ومع ذلك ، فإن التهديدات المستمرة في المنطقة والمخاطر المتزايدة على مستوى العالم تؤكد استمرار قيمة التعاون الأمريكي التركي لكلا البلدين ، وتسلط الضوء على أهمية أن تسعى إدارة بايدن لإنقاذ العلاقة من التدهور الحاد الذي حدث في عهد الرئيس دونالد ترامب. إلى الخلافات حول التوغل التركي في شمال شرق سوريا ومعارضتها لاتفاقيات التطبيع العربي مع إسرائيل. تركيا ، التي تربط بين أوروبا وآسيا ، تجد نفسها أيضًا على جانبي خط الصدع المتمثل في التحول الزلزالي في السياسة الخارجية الأمريكية. تتجه استراتيجية الولايات المتحدة بوعي بعيدًا عن التركيز على مكافحة الإرهاب والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى التركيز على منافسة القوى العظمى ، لا سيما مع روسيا والصين. اشتبكت واشنطن وأنقرة على الجبهتين في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب ، حيث اختلفا حول كيفية محاربة الإرهاب في سوريا ، على سبيل المثال ، وكذلك كيفية إدارة العلاقات مع موسكو. قد لا يؤذن جائحة فيروس كورونا بدخول عالم جديد ، لكنه سرّع التحول في النظام العالمي. أدت الأزمة إلى تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين وسلطت الضوء للعديد من الدول على مخاطر سلاسل التوريد التي تعتمد بشكل كبير على بكين. كما أن التحول الناتج في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في شرق آسيا صار واضح للعيان.





قدرت استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة ترامب في الشرق الأوسط انه كان المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية للعقود الأولى. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن تنوي تنفيذ نفس الإستراتيجية - الدفاع عن مجموعة واسعة من المصالح الأمريكية ، وخاصة مكافحة الإرهاب ، من خلال التدخل المباشر و دعم كبير للحلفاء - بموارد أقل ، أو صياغة إستراتيجية إقليمية جديدة. تسعى هذه الإستراتيجية الجديدة بوعي إلى النظر إلى قضايا الشرق الأوسط من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى - والمحافظة على العلاقات الوثيقة مع القوى المتوسطة الحجم في المنطقة. الولايات المتحده في مواجهة الحاجة إلى تحويل الموارد نحو آسيا ، كما ستتطلع حكومة الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لشركائها الإقليميين لحماية المصالح المشتركة. ومع ذلك ، ستسعى أيضًا إلى تجنيد هؤلاء الشركاء في جهد أوسع لدعم النظام والمعايير العالمية في مواجهة التحديات الجريئة المتزايدة من المنافسين من القوى العظمى. في أي إعادة صياغة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، سيكون الدور الذي تختار تركيا أن تلعبه مهمًا. إنها أكبر اقتصاد في المنطقة ، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 750 مليار دولار. لقد أظهر - غالبًا ما يثير استياء واشنطن هذه الأيام - استعدادًا لاستخدام القوة الصارمة للتأثير على الديناميكيات الإقليمية. تشترك في الحدود مع إيران والعراق وسوريا ، وجيرانها روسيا عبر البحر الأسود. لذلك فإن تركيا هي محطة منطقية لشبكة الحزام والطريق الصينية. تركيا في وضع مادي وسياسي للتأثير على بروز القوة الروسية جنوبا أو القوة الصينية غربا.





ومع ذلك ، فإن ما جعل تركيا لفترة طويلة شريكًا مهمًا للولايات المتحدة قد جذب انتباه روسيا والصين أيضًا. في الواقع ، بالنسبة لأي جهة خارجية ، فإن تعاون أنقرة سيحسن بشكل كبير قدرتها على تحقيق أهداف السياسة في الشرق الأوسط. بالنسبة لموسكو وبكين ، فإن فرصة استغلال الخلافات الحالية بين أنقرة وواشنطن لتعميق الفجوة المتزايدة داخل الناتو. أحدث مثال على ذلك هو المواجهة حول الوقود الأحفوري في شرق البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان ، والتي أدت إلى انقسام أعضاء الناتو ، بل وعرقلت جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إجماع بشأن قضايا غير ذات صلة مثل بيلاروسيا. في الآونة الأخيرة ، كان الجاذبية متبادلة. بعد إتمام صفقة تقريبًا لنظام رادار صيني ، تسلمت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 وشرعت في اختباره على الرغم من اعتراضات واشنطن ، مما أثار مخاوف حادة في جميع أنحاء حلف الناتو والتهديد الحقيقي بفرض عقوبات من واشنطن. وفي مواجهة احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وتزايد الصعوبات في التمويل الخارجي ، تهتم أنقرة بالحصول على المزيد من الاستثمارات والتمويل الصيني. لقد أثبت هذا حتى الآن أنه هدف بعيد المنال: تبلغ حصة بكين من الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا نسبة ضئيلة 1 في المائة ، و 960 شركة فقط من أصل 61449 شركة برأس مال أجنبي مسجل في تركيا في عام 2018 كانت صينية. ومع ذلك ، ظلت أنقرة تأمل في أن تجلب مبادرة الحزام والطريق الصينية المزيد من رأس المال - خاصة وأن تركيا تواجه أزمة اقتصادية وسياحية متنامية نتيجة للوباء - ولم تُظهر أي استعداد للالتفات إلى تحذيرات واشنطن من تبني تقنية 5G من هواوي. ومع ذلك ، يجب على أنقرة أن تدرك أن أي علاقة بين تركيا والصين أو روسيا لها حدودها. لا تزال العلاقات بين تركيا والصين معوقة بسبب سياسة الصين تجاه الأقلية من السكان الأويغور - الذين يتشاركون الروابط الثقافية واللغوية مع المجموعات العرقية التركية الأخرى. في غضون ذلك ، لا تزال تركيا وروسيا على خلاف حول قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا وأرمينيا ، وينقسمان بسبب انعدام الثقة الذي دام قرونًا بشأن الجهود الروسية لتوسيع غلافها الأمني جنوبًا. حتى في اتفاق السلام الأخير الذي توسطت فيه روسيا بشأن ناغورنو كاراباخ ، اختلفت موسكو وأنقرة حول مسألة قوات حفظ السلام التركية. ولا يمكن لروسيا أو الصين أن تقدم لتركيا المزايا الأمنية أو الاقتصادية التي قدمتها مشاركة أنقرة العميقة مع الغرب على مدى عقود - وهو عدم توازن من المرجح أن تؤديه الجهود الصينية لتسخير مساعدات الصحة العامة في خدمة دبلوماسية في أعقاب جائحة فيروس كورونا. تسليط الضوء. لكن هذا لا يعني أن العودة إلى الوضع السابق للشراكة الأمريكية التركية أمر ممكن. أدت السياسات التركية مثل S-400 والتصريحات الشديدة من قادة تركيا بشأن مسائل مثل التطبيع مع إسرائيل إلى تساؤلات جادة في واشنطن حول مستقبل العلاقات مع أنقرة.

وزادت هذه التحركات أيضًا من التوترات بين تركيا وشركاء آخرين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، اللتين تتعارضان بشدة مع أنقرة من الناحية الخطابية وعلى الأرض في مختلف النزاعات الإقليمية. إضافة إلى هذه الديناميكية ، فإن إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قد غيرت حسابات شركائها في المنطقة. بدلاً من الاستمرار في انتظار قيام حكومة الولايات المتحدة بصياغة استراتيجية إقليمية جديدة ، يتصرف أقوى هؤلاء الشركاء بشكل متزايد بمبادرتهم الخاصة ، وغالبًا ما يكونون على خلاف مع بعضهم البعض - على سبيل المثال ، تدعم تركيا والإمارات العربية المتحدة طرفي نقيض في المجتمع المدني الليبي. الحرب الليبيبه في وجه الولايات المتحدة المهتزه وأوروبا المنقسمة. المزيد من المشاركة الأمريكية النشطة يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر العربي التركي وفتح قنوات الاتصال ، على الرغم من كل المشاكل التي تفسد العلاقات بينهما ، فإن مصالح الولايات المتحدة وتركيا ستظل تخدم بشكل أفضل من خلال التعاون المشروط بدلاً من العداء. رغم كل الخلافات الخطيرة التي تفرق بينهما ، يتشارك الأمريكيون والأتراك مصلحة في الحد من النفوذ الروسي في المنطقة ، ومواجهة المغامرات الإيرانية ، ومنع انتشار الأسلحة النووية والصاروخية.

ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أنه في المستقبل المنظور ، حتى لو استقرت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ، فإنها ستكون أكثر تفاعلية مما كانت عليه في الماضي. سيتطلب هذا استعدادًا أكبر مما هو موجود حاليًا لتحديد الأولويات ، والعمل على التسويات بهدوء ، والتشاور مبكرًا لمنع نشوب الخلافات ، ومنع تحول كل خلاف إلى تهديد وجودي للعلاقة. اكتسب بايدن ، خلال سنوات عمله كعضو في مجلس الشيوخ ونائب رئيس ، سمعة طيبة في العمل على تسويات وراء الكواليس. قد لا تكون المشاورات الهادئة هي النهج المعتاد الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الغرب ، لكن انتخاب رئيس ديمقراطي جديد للولايات المتحدة قد يمنحه وقفة كافية مشروطه للسعي إلى علاقة أكثر عملية مع واشنطن والتي من شأنها أن تخدم كلاً من اهتمامات الولايات المتحدة وتركيا.

من جانب اخر صار مسار العلاقات تركيا مع قادة الاتحاد الأوروبي ثقيل للغاية. هناك دائما مطالبه اوربيه أن للتحضير لعقوبات إضافية ضد تركيا. ففى أحدث نص مسودة تم طرحه على سفراء الاتحاد الأوروبي تم يتحدث عن "أنشطة الحفر غير المصرح بها لتركيا في شرق البحر المتوسط". ويدعو جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، "لتقديم تقرير عن الحالة مع تركيا " بما في ذلك العقوبات المحتملة من اجتماع المجلس الأوروبي في مارس 2021 على أبعد تقدير. هذا لكن اليونان ليست راضية عن هذه الصياغة ، مما يعني أن المفاوضات ستكون بالتأكيد صعبة. قرر المجلس الأوروبي إعطاء مجال للمناورة للحوار ومنح تركيا مهلة حتى هذا الشهر لتخفيف التوترات. وقالت في ذلك الوقت إنه "في حالة تجدد الإجراءات الأحادية الجانب أو الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي [من قبل تركيا] ، فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الأدوات والخيارات المتاحة له للدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء". تريد اليونان عقوبات تتراوح بين إجراءات قطاعية من شأنها أن تضر بقطاعات اقتصادية تركية مهمة. وسيشمل ذلك الأعمال المصرفية والطاقة والسياحة ، فضلاً عن حظر الأسلحة ، الذي يمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بيع أو تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. فرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل حظرًا جزئيًا على صادرات الأسلحة لتركيا منذ عام 2019 بسبب هجومها في شمال سوريا ، حتى مع فشل الحظر على مستوى الكتلة ضد أحد حلفاء الناتو. لا توافق ألمانيا ، الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، على فرض عقوبات صارمة ، على الرغم من فشل جهودها في جلب اليونان وتركيا إلى طاولة المفاوضات. وونجد ايطاليا أقرب إلى موقف تركيا من فرنسا في الحرب الأهلية الليبية ، بينما تصدر إسبانيا معدات عسكرية إلى تركيا بما يقرب من 53 مليار يورو الامر الذى يثقل كاهل الميزانيه التركيه . تعتبر المجر أيضًا دولة صديقة لتركيا: فقد زار وزير خارجيتها بيتر زيجارتو أنقرة قبل أيام قليلة فقط من قمة الاتحاد الأوروبي ، مؤكداً أن "أمن أوروبا في أيدي تركيا".



