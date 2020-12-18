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محافظات

القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للتوعية بالوقاية من كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في المجتمع الأسيوطي تجاه كافة القضايا خاصة التي تخص المرأة ومكافحة العنف بكافة أشكاله وذلك بتنظيمه للندوات والزيارات المنزلية والحملات التوعوية وغيرها التي تهم المجتمع فضلًا عن الجهود المبذولة تجاه الشكاوى الواردة إليه الخاصة بقضايا المرأة لافتًا إلى أهمية التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والوحدات المحلية بالقرى والمراكز ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجهه في هذا الشأن خاصة وأن المرأة المصرية لها دور هام في تأسيس وتكوين المجتمع حيث إنها النواه الأساسية في بناء أجيال ذو فكر معتدل قادرين على قيادة المستقبل.

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وأوضحت الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط أن المجلس يواصل أعماله ويبذل أعضائه كافة الجهود لمواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المواطنين والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية مضيفة أنه تم خلال شهرين تنظيم تدريب عن أساليب الدفاع عن النفس بمركز حقوق الإنسان بجامعة أسيوط ، وندوات عن دور المجلس القومي للمرأة في المجتمع بالقطاع الثقافي بأسيوط وعن ختان الإناث بقرية بنى زيد الأكراد بجمعية ذو النورين وحول مؤسسات المجتمع المدني والإصلاح الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة بمركز النيل للإعلام وتنظيم زيارات منزلية بمراكز أسيوط والفتح والغنايم للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد كما تم المشاركة في القوافل الخدمية بالتعاون مع مديرية الصحة في عدد 3 قرى (درنكة ، المطيعة ، منقباد) في وفي المؤتمر العاشر بعنوان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط ومؤتمر أدوار الشباب في المجال العام بجامعة أسيوط فضلًا عن عرض فيلم بين بحرين بمركز ناصر بالوليدية وقصر الثقافة ببني مر بالإضافة إلى المشاركة في إقامة فاعلية توعوية وتنسيقية تحت شعار "اتكلمي .... احنا معاكي" بقاعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالاضافة إلى المشاركة في الاحتفالية الكبرى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط والحفل الختامي لمشروع تمكين الفتيات والسيدات مع هيئة بلان مصر بقاعة الندى بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة بأسيوط ودورة تدريبية مع هيئة بلان وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط بمدينة الأقصر عن مكافحة التحرش.


وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة أن مكتب الشكاوي التابع لفرع المجلس بأسيوط قد قام بالمساعدة في عودة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعد استغاثة والدتها وحصول سيدة على حقوقها القانونية من طليقها وحصول 105سيدة من المترددات على مكتب الشكاوى بالفرع على معاش من مشيخة الأزهر الشريف ومساعدة سيدة في إلغاء قرار الانتداب الذي استمر لأكثر من 4 سنوات ونقلها لمدرسة تابعة لمحل إقامتها وتأييد حكم حبس ضد زوج شاكية في جنحة تبديد منقولات وحصولها على نفقة صغار.
القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للتوعية بالوقاية من كورونا
القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للتوعية بالوقاية من كورونا
القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للتوعية بالوقاية من كورونا
القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للتوعية بالوقاية من كورونا
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