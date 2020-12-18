جلسة خاصة وتكريم.. كيف نجح الجنايني في كسب ود محمد صلاح بعد خلافه مع مجلس أبو ريدة





تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبوريدة باستقالته من منصبه في يوليو من العام لماضي، بسبب إخفاق المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وخروجه من الدور ثمن النهائي وتلاها تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني.





وشهدت الفترة الماضية حالة من الفتور بين محمد صلاح وإدارة المهندس هاني أبوريدة لأسباب لم يستفض اللاعب فى توضيحها مكتفيا فقط بتلميحات عن غضبه من المجلس السابق .





صدى البلد يسلط الضوء على خلافات صلاح والمجلس السابق وكيفية إعادة الود بينهما عبر اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.





بداية الخلافات





دخل محمد صلاح في أكثر من خلاف مع الأعضاء السابقين في الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا منذ وصول "الفراعنة" إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بسبب حقوق الصورة الخاصة باللاعب.





وامتدت الخلافات خلال البطولة، وذلك بسبب سوء تنظيم إقامة المنتخب في مقر إقامته بروسيا خلال منافسات المونديال، حيث خرج بالعديد من مقاطع الفيديو التي يوضح فيها خلافه مع الاتحاد.





جائزة الأفضل





بلغ غضب صلاح من اتحاد الكرة السابق ذروته في سبتمبر الماضي، عندما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المصوتين للاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم.





وأوضحت الأصوات أن صوتي مدرب المنتخب المصري وقائده لم تُحتسب، وذلك بسبب خطأ في طريقة إرسالها إلى "الفيفا"، ليقوم اللاعب بحذف وصفه كلاعب لمنتخب مصر من حسابه على "تويتر".





صلاح يسخر من الجبلاية





منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اتحاد الكرة المصري، جائزة أفضل اتحاد في العام المنصرم، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل الذي استضافته مدينة الغردقة.





ونشر النجم المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" صورة لابنته مكة، وكتب عليها: "وتذهب جائزة أفضل اتحاد إلى"، دون أن يكمل الجملة.





واعتبرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه التغريدة كانت بمثابة سخرية قام بها صلاح ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لا سيما في ظل الخلافات التي جمعت بينه وبين أعضائه السابقين.





الجنايني يسعى لاحتواء الخلاف





حالة الجفاء المسيطرة على النجم الدولى محمد صلاح، مع المسئولين عن مجلس الجبلاية جعلت عمرو الجناينى يجتمع مع لاعب ليفربول فى انجلترا فى جلسة سادها الود وتخللها تهنئة الفرعون بالمستويات العالية التى يقدمها مع الريدز.





واطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية وسعى خلال الجلسة إلى إزالة اى رواسب بين اللاعب والمسؤولين عن الكرة المصرية.

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تكريم صلاح





كرمت اللجنة الخماسية للجبلاية، محمد صلاح على هامش استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتى توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





وجاء تكريم صلاح باعتباره مثال مشرف لمصر فى الملاعب الأوروبية، فى ظل الانجازات الكبيرة التى يحققها مع ليفربول بحصد الألقاب والبطولات وتسجيل وصناعة الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية خلال الفترة الماضية.





وتواجد خلال الحفل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى حرص على الإشادة باللاعب ودوره الكبير مع منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، كما أكد وزير الرياضة ثقته الكبيرة فى إمكانيات محمد صلاح والجيل الحالى على تخطى المرحلة الصعبة الحالية وقيادة الكرة المصرية للتفوق.





وحرص عمرو الجناينى على الإشادة بدور محمد صلاح مؤكدًا أنه مثال رائع ولاعب تاريخى للكرة المصرية وقدوة للشباب فى مصر والعالم.





ويعتبر هذا التحرك الرائع من جانب اللجنة الخماسية مع محمد صلاح، وذلك من أجل التغلب على الأزمات السابقة التى حدثت بين اللاعب واتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة ومحاولة إعادة المياه إلى مجاريها.





أبوريدة يدعم صلاح





وجه هاني أبو ريدة رسالة دعم لـ محمد صلاح متمنيًا له دوام التوفيق والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ومواصلة مشوار التألق وحصد الألقاب.





وحرص هاني أبوريدة على دعم صلاح على المستوى الدولي ومحاولة إزالة اية خلافات كفت على السطح قبل تقديم المجلس السابق الاستقالة رسميا.