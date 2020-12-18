خطبة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي.. بث مباشر

كما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام. حيث سيكون الخطيب فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

3011 مستفيدًا من الحلقات القرآنية خلال شهر

وبلغ عدد المستفيدين من حلقات تعليم القرآن الكريم عن بعد الشهر الماضي (ربيع الثاني)، (3011) مستفيد.





وكشف سعادة مدير إدارة الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي عن الإحصائية، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتفصيلًا قال إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عددًا من المعلمين وطلاب العلم حيث بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية (٣٠١١)مستفيد بالإضافة إلى (١٢٩٢)ساعة إقراءيه.





وأكد المحمادي أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني من خلال قناة التليجرام بعدها يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.



