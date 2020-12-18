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محافظات

يحدث فى البحيرة... إزالة 344 حالة إشغال بمركز دمنهور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور عبارة عن حالات ثابته ومتحركة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة إلتزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

وشنت الوحدة المحلية لمركزي (كوم حمادة،  أبو حمص) حملة مكبرة للمرور علي المحلات التجارية والمقاهى والورش والمقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر غلق لعدد 4 ورش، كما تم ضبط 32 شيشه بعدد من المقاهى.

كما تم مصادرة جميع الشيش بالكافتيريات المخالفة بمركز أبو حمص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو  - الدلنجات )، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية و رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

-  رفع ٤٤٣حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

-  رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر  لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة  الدلنجات .

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانيه – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ) .

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمركزي دمنهور وكفر الدوار، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري.

أسفرت الحملة عن إزالة ٢٠٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق "الميزانة، شارع بورسعيد، شارع الجيش والمدخل بمركز ومدينه كفر الدوار، كما تم رفع ٤٠٠ حالة إشغال مخالفة بالشوارع والميادين بمدينه دمنهور.

ونفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع ١٦٣ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور، فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتم التحفظ علي المظبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.




يحدث فى البحيرة... إزالة 344 حالة إشغال بمركز دمنهور
يحدث فى البحيرة... إزالة 344 حالة إشغال بمركز دمنهور
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