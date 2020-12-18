محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال وتحرير (21) محضر تموين

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بنطاق المحافظة ، ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.





وفى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال و تحرير (5) محاضر تموين و (11) محضر جنح صحية ، وكذا (5) محاضر بيئة و 7 قرارات غلق ، فضلا عن التحفظ على (101) من المضبوطات المتنوعة التي تم ضبطتها خلال الحملة .



