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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال وتحرير (21) محضر تموين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بنطاق المحافظة ،  ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وفى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع  الجهات الأمنية والمعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (279) حالة إشغال  و تحرير (5) محاضر تموين و (11) محضر جنح صحية ، وكذا (5) محاضر بيئة و 7 قرارات غلق ، فضلا عن التحفظ على  (101) من المضبوطات المتنوعة التي تم ضبطتها خلال الحملة  .

هذا و تواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بنطاق  المحافظة
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