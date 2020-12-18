محافظ القاهرة ووزيرا الأوقاف والرياضة يتفقدون الخدمات بالأسمرات

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بجولة تفقدية بمدينة الأسمرات التى أقامتها الدولة كسكن حضارى متكامل الخدمات بديل للعشوائيات .









جاء ذلك عقب أدائهم صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات ٣.













شملت الجولة مناطق الخدمات والملاعب للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بالمدينة .







