محافظ القاهرة ووزيرا الأوقاف والرياضة يتفقدون الخدمات بالأسمرات

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بجولة تفقدية بمدينة الأسمرات التى أقامتها الدولة كسكن حضارى متكامل الخدمات بديل للعشوائيات .
جاء ذلك عقب أدائهم صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات ٣.
شملت الجولة مناطق الخدمات والملاعب للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بالمدينة .
وأدى محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة و وزير الأوقاف ود. شوقى علام مفتى الجمهورية وم. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وعدد من قيادات محافظة القاهرة صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات (٣) وذلك إحتفالًا ببدء أداء الشعائر الدينية به بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى ضمن الإحتفال بإنتهاء المرحلة الثالثة لمدينة الأسمرات التى أقامتها الدولة كسكن حضارى متكامل الخدمات بديل للعشوائيات .