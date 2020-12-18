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فن

عرض خاص لفيلم "كان لك معايا" بحضور أبطاله ..صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:32 م
كان لك معايا
كان لك معايا
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محمد نبيل - محمد نحلة
بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والإعلاميين، أقيم العرض الخاص لفيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي، مساء أمس الخميس، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ومدته 36 دقيقة.

جاء العرض بحضور  أبطال الفيلم الفنانة القديرة صفية العمري ومنة جلال، أسامة أسعد، إيهاب المصري، كما حضر كل من الفنانة الهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والاعلامية بوسي شلبي، عمر زهران، والكاتب الصحفي مفيد فوزي، والدكتور اشرف زكي، والفنان أحمد وفيق، والناقدة حنان شومان، والسيناريست هاني سرحان، والسيناريست أحمد وائل، ومدير التصوير سمير فرج ، والمخرج "اشرف فايق" والسيناريست "خالد جمال". 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقا ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

والفيلم بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، وبالإضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومي ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي.

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