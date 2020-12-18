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أخبار العالم

إصابات كورونا الجديدة في لبنان تتجاوز 2000 حالة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:56 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الفقيرة ستتسلم أولى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الربع الأول من عام 2021.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مسئول بمنظمة الصحة العالمية أن اللقاحات "لن توقف فيروس كورونا في المستقبل القريب".

وأدلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادئ الطبيب تاكيشي كاساي بهذه التعليقات بينما كان يتحدث عن التقدم المحرز في منطقة غرب المحيط الهادئ، عند التعامل مع جائحة كورونا.

وعند سؤاله عن الموعد الذي يمكن للعالم أن يأمل فيه العودة إلى حياته الطبيعية، قال كاساي إن "الإجابة على هذا السؤال تعتمد علينا جميعًا، وعلى الإجراءات الفردية التي نتخذها الآن وفي المستقبل".

وبينما كانت أخبار الإعلان عن اللقاحات واعدة، إلا أنها "ليست رصاصة فضية، ولن تعني نهاية الوباء في المستقبل القريب"، على حد قول كاساي.

وقال إن العدد الأولي للقاحات سيكون محدودًا، ويجب إعطاء الأولوية للمجموعات عالية الخطورة. وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الآخرين، بخلاف تلك الفئات عالية الخطورة، قد نحتاج من 12 إلى 24 شهرًا آخرين قبل تلقي غالبية الناس لقاحاتهم. وحتى ذلك الحين، هناك بعض الغموض وبعض الأمور المجهولة".

وتابع بالقول إنه يجب أن نتمسك بالأفعال والسلوكيات الفردية، التي لا تحمي أنفسنا فحسب، بل تحمي من حولنا أيضًا. فمن المهم غسل اليدين، وارتداء قناع الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن التي تحمل خطورة عالية للإصابة.

وحذر كاساي من أن الوباء لن ينتهي إلا إذا ظل الجميع يقظًا. وأضاف: "إذا أصبت بالفيروس، فيمكنك نقله دون قصد إلى والديك أو أجدادك أو جيرانك أو أصدقائك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة". 

وحث أيضًا على مراعاة العاملين الصحيين "لأنهم يعملون ليلًا ونهارًا منذ عام وهم منهكون".

وأوضح الدكتور باباتوندي أولووكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لغرب المحيط الهادئ بمنظمة الصحة العالمية، أن اتجاه العدوى قد تحول من الأجيال الأكبر سنًا إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 20 إلى 29 عامًا، بسبب "زيادة التنقل" بعد تخفيف القيود.
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