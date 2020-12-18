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رياضة

بانون يقود الدفاع وشريف في الهجوم .. تعرف على تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:54 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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حسن العمدة
أعلن المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد قليل على ملعب السلام فى الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويغيب موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي عن مباراة اليوم لإصابته بفيروس كورونا ويغيب ايضا خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن التواجد عن لقاء اليوم لإصابته أيضا بـ كورونا.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي


الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - كهربا.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمدي فتحي - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان.
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