صراع النفس الطويل.. كيف تستعد إيران وحزب الله لمواجهة استنزاف إقليمية ممتدة؟

تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متدرجًا ينذر بتحول المواجهات إلى صراع طويل الأمد يتجاوز الاشتباكات التقليدية، فمع اتساع رقعة التوتر الإقليمي، تتجه الأنظار إلى طبيعة المواجهة المقبلة وأدواتها، خاصة في ظل حديث متزايد عن حروب لا تماثلية تعتمد على الاستنزاف وتعدد الجبهات.

موازين القوة التقليدية

وفي هذا السياق، يرى محللون أن موازين القوة التقليدية لم تعد وحدها الحاسمة، بل أصبحت الجغرافيا السياسية، وخطوط الإمداد، وعامل الوقت عناصر رئيسية في إدارة الصراع. وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول شكل الحرب المقبلة وحدودها، وإلى أي مدى يمكن أن تتحول إلى مواجهة ممتدة تغير معادلات المنطقة بأكملها.

وقال المحلل السياسي علي يحيى إن لبنان بات منخرطًا في مسار صراع طويل يقوم على سياسة النفس الطويل والاستنزاف، في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع أمني جديد في الجنوب، عبر السعي لإنشاء منطقة عازلة والتوغل بريًا بين الليطاني والأولي.

استراتيجية إنهاك الخصم

وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواجهة لن تقتصر على شكل تقليدي مباشر، بل ستأخذ طابعًا متعدد المستويات، حيث تعتمد المقاومة اللبنانية ومعها فصائل فلسطينية على استراتيجية إنهاك الخصم وتوزيع الضغط على أكثر من جبهة.

انسحاب الجيش اللبناني

وأشار إلى أن انسحاب الجيش اللبناني من بعض قرى الجنوب أضعف قدرة الدولة على الإمساك بالمشهد الأمني، ما فتح المجال لعودة فصائل المقاومة إلى الواجهة بفعل التطورات الميدانية وفرض الوقائع الجديدة.

الاعتبارات القانونية والدولية

وانتقد يحيى ما وصفه بالرؤية الأيديولوجية لحكومة اليمين في تل أبيب تجاه الجغرافيا السياسية، معتبرًا أنها تتعامل مع بعض المناطق من منطلقات عقائدية تتجاوز الاعتبارات القانونية والدولية، سواء في الضفة الغربية أو جنوب لبنان أو الجليل.

إيران وحزب الله

وفي سياق متصل، أكد أن إيران وحزب الله أعدّا نفسيهما منذ سنوات لاحتمال خوض حروب غير تقليدية طويلة الأمد، انطلاقًا من إدراكهما أن المواجهة الكلاسيكية المباشرة لن تكون في صالحهما.

وأوضح أن العقيدة العسكرية لديهما بُنيت على استثمار عناصر التفوق غير التقليدية، مثل الموقع الجغرافي، وشبكات الإمداد، ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى عامل الزمن.

حدود المواجهة الميدانية

وختم بأن الهدف من هذا النمط القتالي هو رفع كلفة العمليات على الجانب الإسرائيلي والداعم الأمريكي، ومنع تحقيق أهداف استراتيجية محددة، خاصة تلك التي تمس الداخل الإيراني، بما يحول الصراع إلى معركة استنزاف مفتوحة تتجاوز حدود المواجهة الميدانية المباشرة.