إمام مسجد السيدة زينب: الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون فيها | فيديو
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صراع النفس الطويل.. كيف تستعد إيران وحزب الله لمواجهة استنزاف إقليمية ممتدة؟

إيران
إيران
محمد البدوي

تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متدرجًا ينذر بتحول المواجهات إلى صراع طويل الأمد يتجاوز الاشتباكات التقليدية، فمع اتساع رقعة التوتر الإقليمي، تتجه الأنظار إلى طبيعة المواجهة المقبلة وأدواتها، خاصة في ظل حديث متزايد عن حروب لا تماثلية تعتمد على الاستنزاف وتعدد الجبهات. 

موازين القوة التقليدية

وفي هذا السياق، يرى محللون أن موازين القوة التقليدية لم تعد وحدها الحاسمة، بل أصبحت الجغرافيا السياسية، وخطوط الإمداد، وعامل الوقت عناصر رئيسية في إدارة الصراع. وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول شكل الحرب المقبلة وحدودها، وإلى أي مدى يمكن أن تتحول إلى مواجهة ممتدة تغير معادلات المنطقة بأكملها.

وقال المحلل السياسي علي يحيى إن لبنان بات منخرطًا في مسار صراع طويل يقوم على سياسة النفس الطويل والاستنزاف، في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع أمني جديد في الجنوب، عبر السعي لإنشاء منطقة عازلة والتوغل بريًا بين الليطاني والأولي.

 استراتيجية إنهاك الخصم 

وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواجهة لن تقتصر على شكل تقليدي مباشر، بل ستأخذ طابعًا متعدد المستويات، حيث تعتمد المقاومة اللبنانية ومعها فصائل فلسطينية على استراتيجية إنهاك الخصم وتوزيع الضغط على أكثر من جبهة.

 انسحاب الجيش اللبناني

وأشار إلى أن انسحاب الجيش اللبناني من بعض قرى الجنوب أضعف قدرة الدولة على الإمساك بالمشهد الأمني، ما فتح المجال لعودة فصائل المقاومة إلى الواجهة بفعل التطورات الميدانية وفرض الوقائع الجديدة.

 الاعتبارات القانونية والدولية

وانتقد يحيى ما وصفه بالرؤية الأيديولوجية لحكومة اليمين في تل أبيب تجاه الجغرافيا السياسية، معتبرًا أنها تتعامل مع بعض المناطق من منطلقات عقائدية تتجاوز الاعتبارات القانونية والدولية، سواء في الضفة الغربية أو جنوب لبنان أو الجليل.

إيران وحزب الله

وفي سياق متصل، أكد أن إيران وحزب الله أعدّا نفسيهما منذ سنوات لاحتمال خوض حروب غير تقليدية طويلة الأمد، انطلاقًا من إدراكهما أن المواجهة الكلاسيكية المباشرة لن تكون في صالحهما. 

وأوضح أن العقيدة العسكرية لديهما بُنيت على استثمار عناصر التفوق غير التقليدية، مثل الموقع الجغرافي، وشبكات الإمداد، ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى عامل الزمن.

 حدود المواجهة الميدانية

وختم بأن الهدف من هذا النمط القتالي هو رفع كلفة العمليات على الجانب الإسرائيلي والداعم الأمريكي، ومنع تحقيق أهداف استراتيجية محددة، خاصة تلك التي تمس الداخل الإيراني، بما يحول الصراع إلى معركة استنزاف مفتوحة تتجاوز حدود المواجهة الميدانية المباشرة.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

الشاب المعتدي عليه

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

محمد علاء

تامر حبيب عن محمد علاء: أكثر أشرار الشاشة الرمضانية جاذبية

الست موناليزا

على الرغم من عدم عرضها على شاهد.. mbc دراما تذيع آخر حلقات الست موناليزا

وننسى اللي كان

«وننسى اللي كان» الحلقة 14.. خطف عمرو محمود ياسين

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

