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فن

ندى بسيوني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:22 م
ندي بسيوني
ندي بسيوني
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محمد بدران

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة  جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.


وظهرت ندى بسيونى بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأسود وشعر اصفر ومكياج الهادئ. 


وعلقت ندي بسيوني علي الصورة قائلة: "الصمتُ يمنحنا إجابات".


وحول أعمالها الدرامية خلال الفترة المُقبلة، قالت ندى بسيوني، لـ صدى البلد، إنها لم تتعاقد على أي عمل درامي جديد حتى الآن، لافتة إلى أنها منشغلة بتصوير برنامجها، وسوف تعلن عن أعمالها فور التعاقد رسميًا عليها. 


وأضافت ندى بسيوني أنها تواصل تصوير برنامجها الجديد على قدم وساق بشكل يومي، لافتة إلى أنها منشغلة به خلال الفترة الحالية. 


واحتفلت ندي بسيوني مؤخرا بحفل زفاف ابنتها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من المقربين وأهل العروسين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث رقصت مع ابنتها والدموع تملأ عينيها. 


وكان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.


مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.


وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.


تزوجت ندي بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثاني كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته. 


وتتمتع الفنانة ندى بسيوني  بذوق أنيق ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها ، كما تحرص دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة، واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها.


وتميل ندى بسيوني إلي اختيار الإطلالات العصرية والبسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلى ذلك تفضل الاعتماد على الإطلالات الكاجوال أكثر ونادرا ما تظهر بإطلالات كلاسيكية فورمال.


وتعتمد ندى بسيوني على تسريحات الشعر البسيطة و الناعمة، كما تحرص على وضع لمسات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، بالإضافة إلي ذلك لا تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و لمجوهرات وتحرص دوما على البساطة، مما يزيد من جاذبيتها.

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