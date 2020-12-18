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محافظات

فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:29 م
نجاح فصل البلازما
نجاح فصل البلازما
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  نجاح فريق طبي بإجراء جلسات فصل البلازما بقسم أمراض الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا" لحالة تعاني من مرض التصلب المتعدد بالجهاز العصبي المركزي إثر تعرضها لهجمة شديدة  وذلك باستخدام أحدث الماكينات عالميا المصممة لفصل البلازما (بريزما).

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح له مساء اليوم الجمعة، أن فصل البلازما هي عملية دقيقة لتنظيف الدم وتعتبر أحد أشكال غسيل الكلى والتى يتم خلالها استبدال بلازما المريض بأخرى من متبرعين أو بأحد بدائل البلازما ويتم ذلك عن طريق خمس أو سبع جلسات متتالية تجرى للمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الطريقة تعد من أحدث الطرق العلاجية المنقذة لحياة كثير من المرضى والتى تميزت صحة الدقهلية بتوفيرها بمستشفى المنصورة الدولي.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى وكافة العاملين بقسم الكلي بالمستشفى مؤكدا ان هدفنا هو  توفير كافة الخدمات الطبية العلاجية اللازمة واستخدام أحدث الوسائل العلاجية الممكنة لإنقاذ حياة كثير من المرضى.

كما أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة عن تمكن فريق طبى من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقًا "  من استعادة الدورة الدموية الطرفية لمريض يبلغ من العمر 67 عاما ايجابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) محول من مستشفى صدر المنصورة.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المريض حضر إلى استقبال مستشفى المنصورة الدولى يعانى من ألم وزرقة بالقدم والساق اليمنى وبالكشف الطبى والفحوصات والأشعة تبين وجود جلطات حادة وانسدادات بشرايين الحوض والفخذ والساق الأيمن للمريض وقد اتخذ القرار الفورى بعمل تسليك للشرايين الطرفية باستخدام القسطرة لاستعادة الدورة الدموية والحفاظ على قدم المريض من البتر وقد أدخل العمليات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة وتم استعادة الدورة الدموية الطرفية للمريض.


وإطمأن وكيل الوزارة على المريض كما تقدم  بالشكر لإدارة المستشفى والفريق  الطبى من قسم جراحة الأوعية الدموية والذى ضم كلا من الدكتور اسماعيل حامد، دكتوراه جراحة الأوعية الدموية رئيس الفريق والدكتور محمد السيد طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية وبمساعدة كلا من  الدكتور نشأت فتحى، استشارى ورئيس قسم التخدير بالمستشفى  وايه محمد.
فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب
فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب
فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب
فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بنجح فى فصل البلازما لحالة تعاني من التصلب المتعدد بالأعصاب
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