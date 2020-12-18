السيسي للقائمين على مشروع الطريق الدائري الأوسطي: "طالما جينا في مكان نخلصه كله"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة الطريق الدائري الأوسطي، والذى يعد الأعرض بالشرق الأوسط.





وخلال الجولة وجه السيسي سؤال، قائلًا: «هل الطريق ده هيتعمل لخدمة الزراعة؟» ليرد القائم على المشروع : «هذا المنخفض في حسبانهم وسيتم عمل حارتين نزولًا وسيكون بعرض 10 أمتار للتسهيل على الأفراد».





وأضاف السيسي خلال تفقده الطريق الدائري الأوسطي: «أنا بقول إننا طالما جينا في مكان نعمله كله، خاصة في وجود المعدات».





وخلال الجولة التفقدية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجهات القائمين على المشروع، قائلا: "كل الركام اللي موجود بسبب المشروع يتشال على الطريق ونشيل كل حاجة ورانا".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس الي محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل فى أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الاقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناه ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وقد تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعلية الزراعى، انشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوى، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فضلًا عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.



