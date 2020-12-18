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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:34 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف سياساتها العدائية
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قسم الخارجي
أكد جوزيب بوريل، مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، أن التكتل سيضطر لاتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا؛ إذا استمر تدهور العلاقات معها، واستمرارها في أعمال التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

وقال بوريل، في بيان، إنه بات من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على تحقيق الاستقرار في القارة ما لم يجد التوازن الصحيح في علاقاته مع تركيا.

ودعا المسؤول الأوروبي، تركيا، لوقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية، قائلا " يُنظر إلى تدخل تركيا أحادي الجانب في كل من سوريا وليبيا بشكل متزايد على أنه لا يتماشى مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي نفسه، ولا مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين جميع الدول الأعضاء في التكتل".

وأوضح بوريل أن اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق في 2019، أثار مخاوف جدية خاصة ما تضمنه الاتفاق من فقرات تتعلق بالدعم العسكري تتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأكمل بوريل: "لقد أصبحت تركيا قوة إقليمية لا يستهان بها، لكن أجندتها الدولية لا تتماشى مع أساليب الاتحاد الأوروبي.. وأساليبها ليست تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

واستطرد "نحتاج إلى إيجاد طريقة للعودة إلى الحوارات والجهود الصادقة والفعالة ، والمشاركة والالتزام القوي من جميع الأطراف".

وأكد ضرورة استئناف الحوار بين تركيا واليونان وقبرص والتوصل إلى نتيجة مرضية، مضيفا "ما زالت لدينا فرصة لإعادة توجيه علاقاتنا.. الاتحاد الأوروبي يمد يده لتركيا على أمل أن تنتهز الفرصة".
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