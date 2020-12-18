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محافظات

مديرية الصحة بشمال سيناء تنفي وفاة 7 حالات بـ كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:04 م
مستشفى -ارشيفية
مستشفى -ارشيفية
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احمد صالح
نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وفاة 7 حالات بمستشفى العريش العام اثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد،  كما نفت وجود لقاح كورونا بمستشفى العريش العام.

وقالت المديرية إن لقاح كورونا لم يصل محافظة شمال سيناء حتى الآن، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، والتأكد من المصادر الرسمية.


وكلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة بحث موقف مستشفى الشيخ زويد المركزي، وتوفير احتياجاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم تكليف وفد طبي من مديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد للقيام بتفقد المستشفي ، وتقدير احتياجاتها في المرحلة المقبلة وقد تفقد الوفد الطبى استعدادات مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تفقد الوفد، قسم فحص حالات الاشتباه ومعاينة قسم العزل، وأسرة العناية المركزة ومستلزمات الوقاية والاحتراز والأدوية، ومستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات المعامل والأشعة وتوفر الأكسجين، والعمل كذلك علي رفع كفاءة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، والعمل على تنظيم برامج تدريب على التعامل مع الحالات المشتبهه والمحتمله والمؤكدة.

كما قامت اللجنة، بعمل حصر الاحتياجات الضرورية مستشفى الشيخ زويد المركزي، للتعامل مع تفعيل خدمة عزل مرضى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

ووجهت اللجنة، بضرورة تفعيل قسم العزل وحجز الحالات وعلاجها داخل المستشفي، مع أهمية تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المتوسطة وفوق المتوسطة ، واتباع كافة الإجراءات والسياسات المنظمة للعلاج فى اقسام العزل ،والعنايه المركزه مع التنبيه على المراقبين الصحيين باتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بالعزل المنزلى والمتابعة والابلاغ والتقصى.

وأعلنت المستشفى، أن الوفد ضم كلا من رمضان توفيق وكيل الوقائى بالمديرية، والدكتور أسامة سالم الوكيل العلاجى، والدكتور مجدى محمد مدير طوارئ المديرية ، ومحمد حمزه كبير المراقبين الصحيين، ورافقهم إيهاب بكير سكرتير مجلس المدينة .

وفي نفس السياق، واصلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ خطة لمكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بمدينة العريش ،خاصة الذباب والباعوض ، وذلك ضمن عملية الترصد الحشرى لفريق المكافحة علي مستوي مراكز المحافظة للوقاية من الوباء .

هذا إلى جانب تنفيذ المبادرات الشعبية والشبابية لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمختلف قري ومدن المحافظة في اطار الوعي الكامل للمواطن السيناوي والذي ساهم بشكل كبير من اجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورنا المستجد كوفيدا 19.
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