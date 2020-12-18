انتشال جثتين ومصابين من ترعة حجازة فى قنا

تمكن فريق من قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثتين و مصابين من ترعة قرية حجازة التابعة لمركز قوص، بعد انقلاب و غرق سيارتهم فى الترعة.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة قرية حجازه، نتج عن ذلك مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.





تبين مصرع طارق عبدالوهاب أحمد 33عاما، و وحيد أحمد عبدالرحمن 48 عاما، و إصابة طارق العريان كامل 33 عاما، و ياسر موسي أحمد 40عاما.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بـ 4 سيارات اسعاف، لنقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قوص المركزي.





جار استخراج السيارة من الترعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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