ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقى علام: لا حرج فى الاحتفال بـ عيد الميلاد في نطاق المباح الشرعي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:28 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
Advertisements
أسامة علي
استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

وقال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم، عيد الميلاد"، وإذا كان الإنسان في هذه الأيام منضبطا بدائرة المشروعية ولم يرتكب شيئا محرما، إذا هو لم يرتكب شيئا محرما بل يتسق مع الشرع الشريف".

وأضاف مفتى الديار: أنه لا شبهة ولا حرج في الاحتفال بعيد الميلاد فى نطاق المباح الشرعي".

وفي سياق آخر، أحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الــ ١٨ من ديسيمبر من كل عام، بتدوينه لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.

كما طالب فضيلته، العرب أن يحرصوا على لغتهم، وأن يشعروا بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، مؤكدا أن اللغة العربية هي سيدة لغات العالم قاطبة، وأنها قضية الهوية والبقاء بالنسبة للعرب والمسلمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عروسة المولد 2020 والحلوى .. هل شراؤها للاحتفال بـ مولد النبي بدعة ؟

مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية نصبت نفسها حكما وسلبت حقوق الدولة في العقاب

حكم الاحتفال بعيد الحب.. المفتي يجيب

مفتى الجمهورية يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب المصري.. فيديو

مفتي الجمهورية: علينا مواجهة الإساءة بالاستنكار.. الفقه الإسلامي قائم على اعتبار المؤسسية وإسناد كل أمر إلى أهل الاختصاص ..والجماعات الإرهابية نصبت نفسها حكمًا واستلبت حقوق الدولة في العقاب

مفتي الجمهورية: الإبلاغ عن جريمة ليس فتنة.. والتبرع بالدواء صدقة.. فيديو

ترشيحاتنا

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه

مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

نجيب ساويرس يطالب بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر كورونا

مصطفى بكري: قمة ثلاثية بين قادة دول عربية خلال ساعات

فرج عامر يطالب بفتح تحقيق مع مخرج مباراة سموحة والاتحاد

هل استخدام المرأة للعطور يعتبر "زنا"؟ مفتى الديار يجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون