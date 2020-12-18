شوقى علام: لا حرج فى الاحتفال بـ عيد الميلاد في نطاق المباح الشرعي

استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.





وقال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم، عيد الميلاد"، وإذا كان الإنسان في هذه الأيام منضبطا بدائرة المشروعية ولم يرتكب شيئا محرما، إذا هو لم يرتكب شيئا محرما بل يتسق مع الشرع الشريف".





وأضاف مفتى الديار: أنه لا شبهة ولا حرج في الاحتفال بعيد الميلاد فى نطاق المباح الشرعي".





وفي سياق آخر، أحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الــ ١٨ من ديسيمبر من كل عام، بتدوينه لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.



