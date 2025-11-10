الكويت: الربط الكهربائي الخليجي عزز أمن الطاقة وتبادل الدعم في حالات الطوارئ

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الدكتور عادل الزامل، إن الربط الخليجي للكهرباء أسهم في تعزيز أمن الطاقة وتبادل الدعم في حالات الطوارئ وتقليل التكاليف التشغيلية .



وأشار الزامل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، الدكتور صبيح المخيزيم، في افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج (GCC Power 2025) بالكويت اليوم إلى أن الجهود الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون ليشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات الشبكة الذكية وغيرها .



وأوضح أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في تعزيز التكامل في قطاع الكهرباء ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أصبح مثالا يحتذى به في العمل المشترك .



وذكر أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء في دول الخليج كبيرة بداية من النمو السكاني والاقتصادي المتسارع وارتفاع الطلب على الطاقة والمياه مرورا بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وصولا إلى التحديات التقنية المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والرقمنة .



وأكد الزامل أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة يشهد فيها قطاع الطاقة تحولات جوهرية على المستويين الإقليمي والعالمي مدفوعا بجهود حثيثة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 وتطلعات دول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني .



وأشار إلى وجود اتفاق قائم حاليا لشراء الطاقة مع هيئة الربط الخليجي؛ وهو اتفاق يخدم الكويت من ناحية تكلفة إنتاج الطاقة، مضيفا أنه سيكون لدينا اتفاق آخر مستقبلا لشراء الطاقة في موسمي الربيع والصيف المقبلين .



ونبه إلى قرب انتهاء وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت من تنفيذ خط ربط جديد مع شبكة كهرباء الخليج لزيادة سعة الاستيراد، متوقعا أن ينتهي هذا المشروع خلال الشهر الجاري.



وتوقع أن يصدر قانون شراء الكهرباء من الغير قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مرتبط بمجموعة مع اللوائح والقرارات التي تخص الهيكل الاقتصادي من شراء الطاقة إلى تعريفة الاستهلاك، إلى تشجيع الآخرين على الإنتاج.



وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت الدكتور عادل الزامل، إن وزارة الكهرباء الكويتية تعمل أيضا على تطوير الشبكات الذكية وتبني الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات دعما لأهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية .



وأكد أن وزارة الكهرباء الكويتية مازالت تُجري مفاوضات بشأن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء، موضحا أن القدرة التخزينية المتوقعة لمشروع البطاريات ستتراوح ما بين 1000 ميجاواط إلى 1500 ميجاواط، ومتوقع تنفيذه في عام 2027 على مرحلتين وفق احتياجات الدولة .



وفيما يخص تحديد تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء والماء في الكوي، بين الزامل أن هذا الموضوع مازال قيد الدراسة، مشددا على حرص وزارة الكهرباء الكويتية على الموازنة بين مراعاة أصحاب الدخول المحدودة بحيث لا تؤثر التعريفة الجديدة عليهم والمحافظة أيضا على ثروات الكويت من الهدر وتغيير نمط الاستهلاك المسرف للبعض.