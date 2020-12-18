الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لرحلة النيجر

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.





ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.





ويعود الفريق صباح غدٍ السبت لتدريابته استعداداته لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر الجاري.



