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رياضة

الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لرحلة النيجر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

ويعود الفريق  صباح غدٍ السبت لتدريابته استعداداته لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وفاز الأهلي اليوم على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
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