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سيارات

هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
طرازات N Line الرياضية
طرازات N Line الرياضية
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اشرف عطية
قررت هيونداي، عملاق صناعة السيارات الكورية، تطوير محرك تيربو جديد سعة 2300 سي سي بمعدل 7000 دورة كل دقيقة وهو رقم كبير للغاية ويدل على محرك غاية في التطور.


قام العملاق الكوري باستخدام تقنيات جديدة قادمة مباشرة من سيارات سباق الرالي التابعة لهيونداي، وتسمح التقنيات بالوصول لمعدلات دوران مرتفعة بدون زيادة الحمل الميكانيكي على المحرك ولا تقوم برفع درجة حرارته.


ومن المتوقع تقديم المحرك الجديد في سيارات N عالية الأداء للعلامة، وربما في بعض موديلات N Line الرياضية كذلك.


وكشفت هيونداي مؤخرا عن نسختها الجديدة من النترا 2021، وتسمى نسخة N Line رياضية، حيث تم الكشف عن بعض الصور المموهة لها مع فيديو.


ونرى نفس محرك i30 N Line تيربو سعة 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 201 حصان، مع جير يدوي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات ودفع أمامي، مع تحسينات معتبرة للتوجيه، وغالبًا سيتم تدشين السيارة في الصيف مع انطلاقها في الخريف.


هيونداي لم تكشف عن المواصفات التقنية وأرقام الأداء بعد، ولكن صرحت أن السيارة ستحصل على تحسينات متعددة للشاسيه، مع محرك تيربو جديد وبعض التغييرات الجمالية.


كما تنوي هيونداي طرح نسخة N كاملة لألنترا لاحقًا، ونذكر القراء أن سيارات الأداء لدى هيونداي تنقسم لفئتين، N Line وN الأعلى أداءً، ومن المتوقع أن تحصل النترا N على محرك 2.0 لتر تيربو بأربعة سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 353 نيوتن. متر، مع تحديثات أخرى للأداء ونظام تعليق جديد ومكابح رياضية.
هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور
هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور
هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور
هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور
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