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سيارات

هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
هيونداي تضيف ابتسامة
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
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صبري طلبه
كشفت مؤخرًا شركة هيونداي الكورية الجنوبية عملاقة صناعة السيارات في العالم عن أصغر سيارة كهربائية والتي حملت  اسم mini 45 EV، وهي الطفلة المدللة من الايقونة الرائعة EV، حيث زودت بمقعد واحد فقط، لتمنح السائق شعوراً ممتعاً بالقيادة والعزف المنفرد على أصغر آلات الجر الكورية.

تمكنت هيونداي من إدخال عنصر البهجة والابتسامة الرائعة على أطفال مرضى داخل أحد مستشفيات مدينة برشلونة الاسبانية، وذلك بعدما اعطت لهم تجربة القيادة لهذه الأيقونة الصغيرة ، وكان هدف الفريق الكوري الجنوبي هو تهدئة الأطفال وجعلهم يضحكون باستخدام نظام التحكم في السيارة.

حصلت السيارة على تقنية جمع المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة تقيس معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس وتعبيرات الوجه وغيرها، بالاضافة إلى تطبيق تم تثبيته في mini 45 EV والذي تم استخدامه للرحلة من سرير المستشفى إلى غرفة العلاج.

يذكر أن التصميم الخارجي للأيقونة الصغيرة مستمد من نموذج السيارة الرائعة هيونداي EV 45 ، والتي ظهرت للمرة الاولى من ضمن فعاليات معرض "IAA" الدولي للسيارات في فرانكفورت الألمانية.

وامتلكت السيارة لون أزرق مميز، وعجلات قيادة مطعمة بلمسات برتقالية، أما عن مقدمة السيارة وتمتعت بمصابيح LED أمامية تجعلها أكثر حدة لتليق بهذا الوحش الصغير، كما اعتمدت في التصنيع الهيكلي على أحدث المواد الصديقة للبيئة.
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا
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