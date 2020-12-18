تجمعات في رأس السنة.. تحذير عنيف من السياحة والآثار |فيديو

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من القرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.





وتابع العاصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء احتفالات تخص رأس السنة بسبب انتشار الفيروس، ولكن تحاول الوزارة عبر آلية خاصة بالمتابعة للمرور على الفنادق والمنشأت الساحية بشكل سري، حيث تم اتخاذ إجراءات في بعض المنشآت بالإغلاق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ونوه إلى أنه تم التشديد على التشغيل العادي في الفنادق والمنشآت مع عدم إجراء أية احتفالات تخص رأس السنة، حيث إن الفنادق ستقوم بتقديم المأكولات للنزلاء والزبائن بشكل طبيعي ولكن دون وجود حفلات، ولكن بعيدًا عن الموسيقى الصاخبة حتى لا يجتمع الناس وينتشر الفيروس فيما بينهم.





وطلبت وزارة السياحة من كافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة أية فاعليات (ثقافية - سياحية) أو احتفالات خلال فترة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.