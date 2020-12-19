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فن

زوجة أحمد عدوية: لم يتعرض لاعتداء جنسي ؜وحملت منه بعد الحادثة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
قالت زوجة الفنان احمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شيء سيحدث.

وأضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وفى الساعة 12 بالليل جاءني تليفون من السواق الحقينى الأستاذ بيموت منى ، وهناك من قام بإعطائه هرويين واشياء أخرى في كأس ، وقالت انها ستتوجه بمحاكمة كل من قال ان عدوية تم عمل عملية خصية او تعرض لأي شيء جنسي وهذا خطأ، وان الذى حدث له هو حادثة وكان الغرض انه يموت وتمت سرقته.

وتابعت زوجة عدوية ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية بالعكس أنا حملت بعد هذه الحادثة وسقطت الجنين بامر الطبيب وعدوية راجل جدا وانه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر.

وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية  شاهدته فى المستشفى ، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت انه تعرض الى اعتداء جنسى. 

وشددت انها ستتوجه الى مقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والشائعات الطبية.
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