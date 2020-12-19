أخبار التوك شو.. حقيقة الاعتداء على عدوية الجنسي وشائعة وفيات كورونا في العريش وعطل جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو..

كشف الفنان خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه".

وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23أو24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي".