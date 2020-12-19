أخبار التوك شو.. حقيقة الاعتداء على عدوية الجنسي وشائعة وفيات كورونا في العريش وعطل جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو..
كشف الفنان خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه".
وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23أو24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي".
كشف الدكتور طارق شوكة مدير المديرية الطبية بالعريش في شمال سيناء، حقيقة ما يتردد بشأن وقوع حالات وفاة في مستشفي العريش كانت مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من القرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.
استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.
قالت زوجة الفنان احمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شيء سيحدث.
قال الدكتور أشرف الفقي من واشنطن، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد تصاعدت تدريجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية.
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبب حدوث عطل في شبكة المعلومات، موضحا:" العطل الذى حدث في جوجل كان في الشبكة المعلوماتية للشركة وليس متعلقا بشبكة الإنترنت داخل مصر".