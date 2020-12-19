ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. حقيقة الاعتداء على عدوية الجنسي وشائعة وفيات كورونا في العريش وعطل جوجل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو..

كشف الفنان خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه".
وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23أو24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي".

كشف الدكتور طارق شوكة مدير المديرية الطبية بالعريش في شمال سيناء، حقيقة ما يتردد بشأن وقوع حالات وفاة في مستشفي العريش كانت مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من القرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

قالت زوجة الفنان احمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شيء سيحدث.

قال الدكتور أشرف الفقي من واشنطن، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد تصاعدت تدريجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبب حدوث عطل في شبكة المعلومات، موضحا:" العطل الذى حدث في جوجل كان في الشبكة المعلوماتية للشركة وليس متعلقا بشبكة الإنترنت داخل مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سياحة البرلمان تحذر من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا داخل قطاعات السياحة والاثار والطيران

أحمد عدوية يكشف تفاصيل الحادث المروع مع عمرو الليثي فى واحد من الناس

عدوية يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير وسر ابتعاد الجميع عنه

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حدوث عطل في جوجل ..فيديو

زوجة أحمد عدوية: لم يتعرض لاعتداء جنسي ؜وحملت منه بعد الحادثة

خطبت 4 مرات أخرهم بعد سن الـ 40.. خالد الصاوي يتحدث عن حياته الشخصية

ترشيحاتنا

اللي حصل مينفعش.. أحمد شوبير ينتقد موقف فيفا من تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة.. فيديو

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

فتاة ميت غمر.. تفاصيل حبس 7 متهمين بالتحرش

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

حسيت إنها الوحيدة اللي ممكن تتجوزني.. محمود حميدة يروي تفاصيل ارتباطه بزوجته

مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

عمره أكثر من 100 عام.. مدفن "كلب" يثير جدلًا واسعًا في بريطانيا

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق