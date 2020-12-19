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أخبار البلد

للنظر في إنشاء نقابة واحدة.. انعقاد عمومية محامين القاهرة والجيزة اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت .

وأوضحت اللجنة أن الجمعيات العمومية المنعقدة للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية، بدأ انعقادها منذ الخميس الماضى  بعموميات الإسكندرية، البحيرة، والغربية، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة اليوم السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد المقبل.

جدير بالذكر، أن نقيب المحامين  رجائي عطية، أصدر قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة، وتضمن القرار تسعة بنود.

وقال فى بيان له إنه منذ بداية عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتتعرض لضغوط غير مسبوقة من جانب من يرفض «الدمج»، وأيضا من مؤيد «الدمج»، كما تعرضت اللجنة لرفض غالبية رؤساء المحاكم عقد فاعليات أي اجتماع داخل المحاكم، وذلك من خلال الخطابات التي وردت للجنة.

وكانت اللجنة قد قررت قبل ورود الخطابات من رؤساء المحاكم توزيع صناديق الاقتراع بجميع المحاكم تيسيرا على الزملاء، إلا أن ورودها حال دون ذلك؛ وعليه التزمت اللجنة بتطبيق صحيح القانون من حيث انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بمقرها كما ورد بنصوص القانون، وعلى هذا قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة الآتي:
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان.
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة.
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة الآتي:
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية.

ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات وذلك اليوم  السبت الموافق 19/12/2020، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على السادة أعضاء الجمعية العمومية.  

تعمل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.

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