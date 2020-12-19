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مرأة

دراسة حديثة: فيروس زيكا يؤثر على نمو العين قبل الولادة وليس بعدها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
فيروس زيكا
فيروس زيكا
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نهى هجرس
بينما سيطر فيروس SARS-CoV-2 على الأخبار في العام الماضي، يواصل الباحثون دراسة الآثار الصحية لـ فيروس زيكا، الذي تم الإبلاغ عنه في 86 دولة على مستوى العالم.


ينتقل فيروس زيكا بشكل أساسي عن طريق لدغة بعوضة مصابة، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق عمليات نقل الدم، وزرع الأعضاء، وبين الأم والطفل أثناء الحمل، تم توثيق أن الفيروس يسبب مجموعة من العيوب الخلقية، بما في ذلك صغر الرأس والعديد من التشوهات العصبية والعضلية الهيكلية والعين.


ووجدت دراسة جديدة من جلين يو، أستاذ مشارك في قسم طب وجراحة العيون، وكوين فان Rompay، وهو عالم الأساسية في مركز أبحاث كاليفورنيا الوطنية الرئيسيات، أن عدوى زيكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن تؤثر في شبكية العين الجنين تطوير وسبب خلقي بصري الشذوذ، ومع ذلك، لا يبدو أن الفيروس يؤثر على نمو العين بعد الولادة.


وقالت يو: "من المعروف أن العدوى الخلقية بفيروس زيكا يمكن أن تؤدي إلى تشوهات بالعين، لكن لم يتضح ما إذا كان الفيروس يستمر في التكاثر أو يؤثر على نمو العين بعد الولادة، تشير دراستنا التي أجريت على قرود الريسوس إلى أن الفيروس يؤثر بشكل أساسي على نمو الجنين أثناء الحمل، وليس نمو العين بعد الولادة".


في هذا التعاون بين مركز UC Davis للعيون والمركز القومي لأبحاث الرئيسيات في كاليفورنيا، أصيب قردان ريسوس حاملان بفيروس زيكا في أواخر الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ثم تمت دراسة التطور البصري للأطفال المعرضين لفيروس زيكا لمدة عامين بعد ولادتهم.


لم تظهر قرود الرضع المعرضة لـ فيروس زيكا صغر الرأس أو عجزًا عصبيًا أو سلوكيًا واضحًا، ومع ذلك، أظهر الأطفال العديد من العيوب الخلقية في العين، تضمنت العيوب الأورام القولونية الكبيرة، وهي فجوة مفقودة في العين بسبب التطور غير الطبيعي، كما أظهرت القردة الصغيرة المعرضة لفيروس زيكا فقدان المستقبلات الضوئية - الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين - والعصبونات العصبية الشبكية، التي تساعد على نقل المعلومات المرئية إلى الدماغ.


على الرغم من التشوهات العينية الخلقية عند الولادة، بدا أن عيونهم تتبع التطور الطبيعي خلال أول عامين.


تشير النتائج إلى أن عيوب العين الناتجة عن عدوى زيكا تحدث بشكل أساسي في الرحم، ومن المحتمل ألا يكون لها تأثير مستمر على نمو العين بعد الولادة.




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