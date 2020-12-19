ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أغضبت الفتيات.. دار الإفتاء تحذر المواطنين من خاصية Nearby في تيليجرام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
خاصية Nearby في تيليجرام
خاصية Nearby في تيليجرام
Advertisements
محمد شحتة
حذرت دار الإفتاء المصرية في آخر بياناتها من سوء استخدام خاصية Nearby التي أتاحها التطبيق الإلكتروني تيليجرام، والتي أثارت غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، تلك الخاصية التي تمكِّن المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، والتي أعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الإناث، عن غضبهم من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقة الفتيات والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز.


وناشدت دار الإفتاء في بيانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن، معتبرة الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر؛ "الحفاظ على العرض".


كما شددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله"، قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي، وقال: حسن.


كما أكدت الدار أن الفصل بين التكنولوجيا وبين الأخلاق الدينية خاصة والإنسانية عامة أمر يؤدي بالإنسانية إلى الدمار ويضر الإنسان والعمران جميعًا، ودعت الدار إلى ما أسمته الترشيد الأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا.


وكانت هذه الخدمة قد أثارت موجة من السخرية من قِبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في حين انتشر هاشتاج يحمل عنوان: #حوار_التلجرام؛ وذلك ردًّا على هذه الخدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: اختلاس التسجيلات للناس خسة وندالة.. فيديو

دار الإفتاء: نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل كبيرة من الكبائر

وكيل أوقاف السويس: من يحمي عرضه يكون برفقة النبيين والصديقين

الإفتاء: نشر اليوتيوبرز المقاطع المصورة تفاصيل حياتهم الشخصية حرام شرعا

دار الإفتاء: نشر اليوتيوبرز فيديوهات تفاصيل حياتهم الشخصية حرام شرعا.. إفشاء الخصوصيات يروج لانتشار الفاحشة في المجتمع.. سلوك يتنافى مع الإسلام الذي أمرنا بالتستر والاستتار

بعد انتهاك بيانات المستخدمين.. كيف تخفي رقمك في تيليجرام؟

ترشيحاتنا

أغضبت الفتيات.. دار الإفتاء تحذر المواطنين من خاصية Nearby في تيليجرام

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

الاستقرار ينتهي الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من بداية الأمطار الأربعاء المقبل

رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

أخبار التوك شو.. الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء.. مصر تقدمت 65 مركزا في عالم الإنترنت

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

Advertisements

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

دراسة حديثة: فيروس زيكا يؤثر على نمو العين قبل الولادة وليس بعدها

تويوتا تطرح إصدارا رياضيا جديدا من ياريس Toyota yaris.. صور