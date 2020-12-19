محمود ذكي: إستراتيجية جديدة لتطوير جامعة طنطا وربط الخريجين بسوق العمل

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أنه تم إعداد استراتيجية جديدة متكاملة لتطوير الجامعة، تماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتضمن الاستراتيجية 5 محاور رئيسية تستهدف إعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والدولية فى سوق العمل حتى 2040، والقيام بدور فعال فى التفاعل المستدام وخدمة المجتمع المحلى والقومى والدولى، وتحقيق التعاون الأكاديمي والبحثى المستدام مع المجتمع الدولي.









وأكد رئيس جامعة طنطا، على ضرورة تعزيز دور العلم والابتكار وتطوير البحوث بطرق ومنهجيات جديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط البحوث العلمية بالمجتمع والصناعة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المبني على المعرفة بات ضرورة حتمية في ظل الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدام واستثماره في إدارة الجامعة اقتصاديًا وتحقيق الاكتفاء الذاتى.



