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رياضة

اليوم.. انطلاق اللقاء الختامي من النسخة الثانية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
الأولمبياد الرياضي
الأولمبياد الرياضي
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ريهام بكير
تختتم وزارة الشباب والرياضة، على الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، الأولمبياد الرياضى الثانى للمحافظات الحدودية، الذي يقام فى الفترة من 19-23 ديسمبر، والتي تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها.

وسيتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة أسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، ومشاركة الاتحادات النوعية "الرياضة للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحة الرياضية- الألعاب الإلكترونية" ببعض الأنشطة الرياضية.

ويشارك فى الأولمبياد محافظات "أسوان - الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح"، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الأولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب "خماسي قدم - كرة طائرة-  كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركة، وذلك خلال الفترة من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة فى يوم 9 نوفمبر الماضي.

وأشار صبحى إلى أن الاأائل الفائزين على مستوى كل محافظة يشاركون فى الختام بالإضافة إلى أبطال ذوي القدرات في ألعاب "الطائرة جلوس -تنس الطاولة" بإجمالي عدد المستفيدين في اللقاء الختامي ما يقارب من 100 مشارك ومشاركة.

وأكد صبحى أنه يتم إجراء الكشف الطبي على كل المشاركين، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم توفير المطهرات فضلًا عن أقنعة الوجه.
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