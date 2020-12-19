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أخبار العالم

أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.. السعودية تدين استهداف تجمع لقراءة القرآن في أفغانستان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
السعودية تدين وتستنكر
السعودية تدين وتستنكر تفجيراً إرهابياً فى افغانستان
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سمر صالح
أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم، السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة السعودية رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن انفجار ضخم وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.
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