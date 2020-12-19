ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" يتأهب بتلسكوبات فلكية  لرصد حدث فلكي نادر، لحظة الاقتران الأعظم بين كوكبي زحل والمشتري، وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث منذ نحو 397 عامًا، وذلك للاقتراب الشديد والنادر بينهما هذا العام والذي يقدر بنسبة 0.01 درجة، بفارق «ثانية واحدة».

ودعا الدكتور نبيل حلمي، المصريين من كافة الأطياف خاصة الأطفال؛ إلى حضور فعالية "الاقتران الأعظم بين كوكبى زحل والمشترى، والمقرر لها بعد غدا، الإثنين، الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتمتد من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة  بمقر المتحف بمصر الجديدة".   

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن كوكبى زحل والمشتري يقترنان ويصطفان عندما يتحاذى مداراهما كل 20 عامًا، لكن اقتران هذا العام سيكون كبيرًا، فهذا الاقتران لم يُلاحظ بين أي من الكواكب منذ العصور الوسطى، ولن يحدث الاقتران العظيم بين المشتري وزحل إلا بعد عام 2400.

وأكد "عبد الوارث"، أن الظاهرة سوف ترصد بتلسكوبات سيوفرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة د. جاد القاضى، والتى تأتى وفق بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ نشاط مشترك ومستمر على مدار العام؛ بهدف نشر الثقافة الفلكية بين جموع الشباب والأطفال والتوعية بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القمر الأزرق يسطع في سماء القاهرة ويرصده متحف الطفل مساء السبت

التنورة والمزمار الصعيدي وجدارية بطول 10 أمتار في احتفال متحف الطفل بيوم التحدى

بعد 397 سنة.. عودة الظاهرة النادرة لـ الاقتران العظيم بين عملاقَيّ المجموعة الشمسية

الاقتران العظيم لـ المشترى وزحل 21 ديسمبر.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

لم تحدث منذ 8 قرون.. الكرة الأرضية تودع 2020 بأغرب ظاهرة فلكية

البحوث الفلكية تكشف أسباب خروج نيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف عن أهدافه الثلاثة مع ليفربول.. ويوجه رسالة للعالم بشأن كورونا

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

إحالة طبيب شهير وعائلته للجنايات لاتهامهم بالكسب غير المشروع من تجارة الأعضاء

ودعت أصدقاءها على فيسبوك.. أم تطلق الرصاص على أبنائها ثم تقتل نفسها

مرتضى منصور والحريري وطنطاوي.. نواب يفقدون حصانة البرلمان في 2021

مدافع الزمالك يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها تقوية المناعة.. فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يوميا

تعرف على مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا