حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها صورة جديدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر فى الصورة الفنانون وهم يقومون بتكريم الراحل محمود ياسين .

وعلقت رانيا ياسين على الصورة، قائلة :"اليوم تكريم وتأبين الاستاذ في بيته العريق المسرح القومي".





وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.





وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً.





وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.