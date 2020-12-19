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رياضة

بـ الايبون.. رمضان درويش يخطف ذهبية بطولة أفريقيا للجودو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:19 م
رمضان درويش
رمضان درويش
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القسم الرياضي
توَّج رمضان درويش، لاعب المنتخب المصري للجودو بذهبية منافسات وزن 100 كجم في بطولة أفريقيا والتي تستضيفها مدغشقر في الفترة بين 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري .

وحقق "درويش" ذهبية البطولة بعد تغلبه على لاعب  كوت ديفوار في النهائي بالايبون.

وبهذه الميدالية رفعت مصر رصيدها من الذهب إلى خمس ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبد الموجود، عبد الرحمن محمد ،  حاتم عبد الآخر، بالإضافة إلى رمضان درويش وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد علي ومحمد علي .

وتشهد البطولة منافسة قوية من أجل حصد بطاقات التأهل الأولمبي حيث يشارك فيها 33 دولة أفريقية.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبد الموجود، وأحمد علي عبد الرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محيي الدين وزن 73 كجم، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، وحاتم عبد الآخر، وعلي حازم وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كجم ، بالإضافة إلى فوزى الهلباوي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية

واستعد المنتخب الوطني للبطولة بخوض معسكر داخلي بالمركز الأولمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي، بالإضافة إلى معسكر دولي خارجي في أوزبكستان للمشاركة في أوزبكستان
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