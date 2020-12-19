محمد أبو العينين: التحدي الحقيقي في كيفية تحويل محنة كورونا إلى منحة..ما تحقق خلال السنوات الـ6 الماضية لم يتحقق فى 30 سنة.. والرئيس السيسي زرع الأمل فى نفوس المصريين













أشاد النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، بالقوانين التى تشجع على جذب الاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "أنا في غاية الفخر بأداء وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، التي تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجهوداتها في جذب الاستثمار"، مضيفًا أن جميع القوانين والتحديثات الجديدة في قوانين الصناعة، ساهمت في جذب الاستثمارات.





واوضح أن جميع الخطط السابقة التي استغرقت عشرات السنوات دون جدوى تتحقق حاليا بإرادة على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال إدارته جلسة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى.





ولفت "أبو العينين" إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي زرع في جميع المستثمرين والوزراء تحقيق رؤية مصر الطموحة، مبديا فخره واعتزازه بجميع المشاريع الحديثة، خاصة "العاصمة الإدارية الجديدة".









وأشار أبو العينين إلى أن الهدف الأساسى للصناعة فى الوقت الحالى الانطلاق لطموحات غير تقليدية والتى تحتاج إلى بنية أساسية، مؤكدا أن مصر تمتلك عملاقا من العمالقة الكبار للتشييد والبناء فى مصر، وهو الفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وأضاف "نحن اليوم في تحدٍ، الكل يتكلم عن المحنة التي ألمت بالعالم، وهي أزمة كورونا، ولكن يكمن التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المحنة إلى منحة"، مؤكدًا أن التحدى كبير ويضع مسئولية كبيرة جدًا ليس فقط على الحكومة بل على جميع أفراد الشعب،





وشدد على أن مصر تبنى الإنجازات، وما تحقق فى السنوات الستة الماضية لم يكن سيتحقق فى الـ 30 سنة.





وأضاف أن الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة، وكسبت ثقة الشعب وتؤدي رسالة عصرية، موجهًا التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ورفاقه، قائلًًا "الحكومة قامت بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية"، وتعمل على الانطلاق نحو رؤى مستقبل ونحو طموحات رسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن كل إنجازات مصر اختزلها فى عبارات رقيقة، قائلًا "إن كل ما تم خطوة من ألف خطوة، وهذه رسالة فكرية عميقة جدًا"، وهو ما يوضح رؤى القائد، وخطابه للعالم كله بلغة العصر لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.









وأشاد عضو مجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما حققته مصر خلال آخر 6 سنوات وهو يأتي بفضل الرئيس ودوره ودعمه المتواصل، وتركيزه في كافة القطاعات وفي أدق تفاصيلها من أجل الوطن والمواطن.





وشدد على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص والحكومة، خلال الفترة الحالية من أجل عبور مرحلة الوباء العالمي خاصة وأن هناك 24 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص داخل الدولة.





وطالب محمد أبو العينين خلال إدارته الجلسة العامة الثانية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بأهمية دراسة كيفية تسويق مصر عالميا، ودور السفراء والمعارض الدولية في الترويج للمنتج المحلي، وأيضا تسليط الضوء على التخصص الإنتاجي لكل محافظة ونشره عبر العالم كي نضع مصر في مكانها التي تستحق.





وقال النائب محمد أبو العينين، إن الفترة القادمة تحتاج إلى الترويج لمشروعات ضخمة في مصر، لافتًا إلى أن مؤتمر اليوم محلي، ونتمنى أن يخاطب العالم في المرة القادمة.





وأضاف النائب أبو العينين،أن رسائل مصر للعالم تشمل تدشين مشروعات بمواصفات وحزم تحفيزية معينة، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال يمتلك سياسات مالية واقتصادية وائتمانية، لافتًا إلى أن الأخير يبدع بأفكار مصحوبة بتشريعات وممارسات، وهنا الإبداع الحقيقي، قائلًا "وزير عارف هو رايح فين"، مشيرا إلى أنه تولى قطاعا ضخما بإجمالى 119 شركة كانت 50 شركة منها تحقق خسائر ولكنه استطاع أن يضع قيمة مضافة حقيقية لكل الشركات وقانونا يحمي به الشركات والعمال.





وتابع أن رؤى الصناعة فى مصر تخاطب رؤى الاستثمار العالمى، منوهًا بأن الدولة لن تستطيع أن تفعل كل شيء وحدها، مشيرا إلى وجود سوق ضخم بين الدول الأفريقية والعربية وهناك اتفاقيات ثنائية تجمعنا مع دول العالم.



