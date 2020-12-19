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رياضة

كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:42 م
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
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مجدي سلامة
تحدث الألماني يورجن كلوب في تصريحات عقب مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حول إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .

وقال يورجن كلوب عن ذلك الأمر : " ليس لدي ما أقوله في هذا الأمر ، من جانبي لا أريد رحيله ".

وكان محمد صلاح علق على ذلك الأمر في تصريحات لصحيفة أس الأسبانية بأنه ملك لنادي ليفربول وهم من يقررون رحيله أو لا .

وكان صلاح أحبط من كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة لفريق الريدز في مباراة ميتلاند في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا ما أثار ازمة بين الثنائي.

وتصدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الانجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الانجليزي "البريميرليج". 

وجاءت القائمة كالآتي: 
محمد صلاح : 13 هدفا 
هيونج مين سون "توتنهام" : 11 هدفا
كالفيرت ليوين "ايفرتون" : 11 هدفا
جيمي فاردي "ليستر سيتي " : 10 أهداف 

حقق فريق ليفربول الفوز على منافسه كريستال بالاس بنتيجة سبعة اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق الياباني مينامينو، وأحرز الهدف الثاني ساديو ماني في الدقيقة 35 من زمن المباراة، وأضاف فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44 ، وسجل هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 52 .  

وسجل فيرمينو الهدف الخامس للفريق والثاني له في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح . 

وبعدها أحرز محمد صلاح هدف فريقه السادس في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته في المباراة كبديل لـ ساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 85 أضاف محمد صلاح هدفه الثاني والسابع لفريقه. 

يذكر أن مينامينو أكمل اليوم عاما كاملا برفقة فريق ليفربول، وتم التعاقد معه العام الماضي قادما من ريد بول سالزبورج الألماني لمدة أربع سنوات ونصف. 

وتم التعاقد مع مينامينو في 19 ديسمبر 2019 ليسجل في مثل هذا اليوم بعد عام كامل أول أهدافه مع فريق ليفربول. 

وسجل مينامينو الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، ويفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.

بهذه النتيجة يحافظ فريق ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.
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