رغم الأزمة.. محمد صلاح سبب تحقيق كلوب رقما قياسيا مع ليفربول | تفاصيل

نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في تحقيق أعلى انتصارات للريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك عقب مباراة اليوم أمام كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بسباعية نظيفة في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ووصل كلوب للانتصار 127 في 196 مباراة، متخطيا الرقم القياسي المسجل باسم رفائيل بنيتيز 126 انتصارا.





وتولى كلوب تدريب فريق ليفربول منذ أكتوبر عام 2015، ومنذ ذلك الحين سجل ليفربول تحت قيادته 600 هدفا في 288 مباراة بمختلف المسابقات وهو المعدل الأعلى في تاريخ النادي.





وجاء الهدف 600 لليفربول تحت قيادة كلوب، عن طريق محمد صلاح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، أمام كريستال بالاس وانتهت بفوز ليفربول بسباعية نظيفة.