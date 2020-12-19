رسالة للبرلمان الأوروبي.. أحمد موسى: #الإخوان_ماتت تريند رقم واحد على تويتر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج # الاخوان_ ماتت أصبح تريند رقم واحد على تويتر في 35 دقيقة فقط.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يكن هناك ترتيب لإطلاق هاشتاج في حلقة اليوم ، ولكن إطلاق هذا الهاشتاج ، رسالة للبرلمان الأوروبي ، أن الإخوان لا وجود لهم في مصر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" ثورة 30 يونيو قامت لعزل الإخوان ، والمنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر ادعاءات كاذبة عن مصر في مختلف المجالات ".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن :" قرار الدولة المصرية سيادي ونسمع الجميع ولكن لا يملي أحد علينا ما نتخذه من قرارات ، والشعب المصري دفن جماعة الإخوان الإرهابية ولن يسمح بعودتها تحت أي ظرف".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "مصر الآن غير مصر في عام 2013، ومصر دولة قوية بمؤسساتها وقياداتها السياسية، ولا تقلق من شي،ء ومعندناش حاجة نقلق منها ".